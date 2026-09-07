Ve zlínské Galerii Václava Chada bude k vidění výstava Příběhy bot

V Galerii Václava Chada ve zlínském zámku bude výstava Příběhy bot – Dialog generací a oborů. Představí díla studentů ateliéru designu obuvi Fakulty multimediálních komunikací zlínské Univerzity Tomáše Bati (UTB) a studentů univerzity třetího věku UTB. Prostřednictvím malby, kaligrafie a autorského designu otevírá témata města, architektury, obuvi i osobní zkušenosti, sdělila dnes ČTK zástupkyně galerie Kateřina Martykánová. Vernisáž bude ve čtvrtek, výstava potrvá do 15. listopadu.
"Boty jako běžná součást každodenního života uchovávají stopy cest, událostí i osobních vzpomínek. Ve Zlíně navíc získávají další význam díky historii města spojené s obuvnickou výrobou a podnikatelským odkazem Tomáše Bati. Výstava Příběhy bot – Dialog generací a oborů se k tomuto dědictví obrací prostřednictvím současné tvorby," uvedla Martykánová.
K vidění budou malby zlínské architektury a obuvi, kaligrafické listy i autorské modely obuvi mladých designérů. Nebudou chybět portréty Tomáše Bati, od jehož narození letos uplynulo 150 let.
"Příběhy bot připomínají, že každá cesta zanechává svou stopu. Někdy v podobě vzpomínky, jindy v předmětech, které nás provázejí životem, i v hodnotách, které předáváme dál. Výstava zve diváka, aby se na důvěrně známé věci podíval novým pohledem a objevil v nich stopy lidí, města i času," uvedla kurátorka výstavy Miroslava Ptáčková.
Doprovodný program výstavy nabídne 12. listopadu setkání s hosty Umění po zavíračce.