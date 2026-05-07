Ve zlínské krajské galerii je mezinárodní výstava studentských projektů

V Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně je ode dneška mezinárodní výstava studentských projektů Less is More – More or Less / Méně je více – více či méně. Desítky prací mladých tvůrců budou k vidění v grafickém kabinetu galerie do 26. července, sdělila ČTK mluvčí galerie Zuzana Bílá. Výstava je součástí doprovodného programu designového festivalu Zlin Design Week, který začal ve středu a potrvá do 12. května.
"Výstava se soustředí na aktuální význam principu 'méně je více' tradičně spojovaného se jménem Ludwiga Miese van der Rohe. Tento více než sto let starý koncept je zde zkoumán jako otevřená otázka: kdy může redukce vést k vyšší kvalitě a kdy naopak znamená ztrátu," uvedl kurátor výstavy Vít Jakubíček.
Projekt vznikl ve spolupráci několika vysokých škol z Česka i zahraničí. Kromě zlínské Univerzity Tomáše Bati a brněnské Masarykovy univerzity jde například o univerzity ze Slovenska, Polska, Portugalska, Tchaj-wanu a Izraele.
Vystaveny jsou projekty produktového, grafického a digitálního designu, designu šperku, skla a oděvu. Studenti daný jev zkoumají také prostřednictvím práce s obrazem, strukturou nebo světlem. "Redukce se zde objevuje nejen jako estetický přístup, ale i jako způsob uvažování o materiálu, konstrukci, výrobě či udržitelnosti. Vedle návrhů založených na minimalizaci formy a zdrojů jsou zastoupeny také práce, které tento princip kriticky zpochybňují a upozorňují na jeho limity," uvedl kurátor. Část projektů je v galerijním prostoru, další jsou on-line.