Ve zlínské zoologické zahradě začnou ve středu pětidenní Dny Afriky. První ročník festivalu bude přehlídkou barev, chutí, vůní, zážitků včetně pátrací výpravy se soutěží o hezké ceny, sdělila dnes ČTK mluvčí zahrady Romana Mikešová. Program bude v africké oblasti zoo Karibuni.
"Nabídneme kulinářské speciality z Ugandy, Zimbabwe a Jihoafrické republiky, na tržišti si koupíte originální náhrdelníky, náramky, ručně vyráběné košíky, knihy, ubrusy, prostírání i další africké poklady," uvedla mluvčí.
Na místě bude charitativní stánek i nabídka čerstvého tropického ovoce dovezeného z Ugandy. "Chybět nebude ani malování na obličej, pletení afrických copánků a velmi originálně pojatý africký fotokoutek u původní expozice lvů," uvedla mluvčí. Připravena bude i pátrací výprava.
Zlínská zoo je nejnavštěvovanějším turistickým cílem ve Zlínském kraji. Loni do ní zavítalo rekordních 812.172 návštěvníků. Hranici 800.000 návštěvníků za rok zahrada překonala poprvé ve své téměř osmdesátileté historii. Dosud rekordní byl rok 2022, kdy branami zoo prošlo 798.514 lidí. Předloni do ní zavítalo 765.585 návštěvníků.