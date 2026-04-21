Ve zlínském Kolektiv.Hausu je k vidění výstava Stopy Tomáše Bati

Ve zlínském Kolektiv.Hausu je ode dneška výstava Stopy Tomáše Bati. Komiksové příběhy z dílny výtvarníka Jaromíra 99 přibližují baťovské principy, vystihují charakter a způsob konání a myšlení zakladatele obuvnického impéria. Cílem bylo najít variantu, která by byla rychle srozumitelná pro široké spektrum lidí, kteří výstavu uvidí, řekla dnes ČTK ředitelka zlínské Nadace Tomáše Bati Gabriela Končitíková, která výstavu připravila. Jde o jednu z akcí, kterou si nadace letos připomíná 150 let od narození Tomáše Bati.
"Jaromír 99 patří ke špičkám komiksové tvorby u nás a já velmi miluju jeho tvorbu. Proto jsem byla ráda, že se nám podařilo jej zlákat alespoň k výstavě. Byla bych velmi ráda, kdyby do budoucna vznikla i kniha s Jaromírem," uvedla Končitíková.
Výstava se zaměřuje na umění spolupráce, důležitost každého člověka i partnerských vztahů, baťovská hesla, důležitost sportu a tělesné kultury či význam architektury. "Museli jsme se oprostit od toho, že návštěvník výstavy zná Tomáše Baťu. Jsou tady principy, které upozorňují na velikost jeho myšlení a to, že opravdu z každé situace se může člověk poučit a vždy záleží na úhlu pohledu," uvedla Končitíková. Mezi témata výstavy patří i architektura či vzdělávání prostřednictvím Baťovy školy práce.
Na výstavě spolupracovalo kulturní a kreativní centrum Živý Zlín. Ve Zlíně výstava potrvá do 16. června, následně bude k vidění v českých i slovenských městech. "Má i svoji zmenšenou variantu, která bude putovat po středních školách, nejprve ve Zlínském kraji a pak navštíví i kraje další," uvedla Končitíková.