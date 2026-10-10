Ve Zlínském kraji byly nejrychleji sečteny hlasy v Třeběticích na Kroměřížsku

Ve Zlínském kraji byly v komunálních volbách nejrychleji sečteny hlasy odevzdané voliči v Třeběticích na Kroměřížsku. Výsledky byly zveřejněny po 14:45, tedy ani ne hodinu po uzavření volebních místností. V obci s 226 voliči odevzdalo svůj hlas 96 lidí, volební účast byla 42,48 procenta. V obci s devítičlenným zastupitelstvem byla pouze jedna kandidátka, a to Sdružení občanů Třebětic, do zastupitelstva se tak dostalo všech devět jejích kandidátů. Vyplývá to z údajů zveřejněných na webu volby.gov.cz.
V čele kandidátky byla učitelka základní školy Markéta Karhanová, získala 64 hlasů. V hlasování ji předskočil referent státní správy Milan Jonák, který dostal 71 hlasů. Dosavadní starosta obce Kamil Zapletal ve volbách tentokrát nekandidoval.
V minulých komunálních volbách před čtyřmi lety vybírali voliči v Třeběticích ze dvou podaných kandidátek. Spolu s kandidátkou SOT - Sdružení občanů Třebětic to byla ještě kandidátka SNK Třebětice. Z první z nich se do zastupitelstva tehdy dostalo šest lidí, ze druhé to byli tři lidé.
Ve Zlínském kraji se komunální volby konaly ve všech 307 obcích. K dispozici bylo voličům 683 volebních místností. Na 1005 kandidátních listinách figurovalo v regionu podle údajů zveřejněných hejtmanstvím 11.352 lidí. Na Zlínsku a Uherskohradišťsku se zároveň s komunálními volbami konaly také volby do Senátu. Případné druhé kolo senátních voleb se uskuteční 16. a 17. října.