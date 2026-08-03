Ve Zlínském kraji dnes padaly teplotní rekordy, bylo i přes 37 stupňů Celsia

Na osmi stanicích Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) ve Zlínském kraji s dlouhodobou historií měření dnes padly teplotní rekordy pro 3. srpen. Nejtepleji bylo v kraji v Kroměříži, kde meteorologové naměřili 37,6 stupně Celsia. Dosavadní historické maximum pro třetí srpnový den z roku 2013 tam teplota překonala o 0,7 stupně Celsia. ČTK to sdělila Jitka Kučerová z brněnského pracoviště ČHMÚ.
V Česku dnes bylo nejtepleji v jihomoravské Strážnici, kde bylo 39,9 stupně Celsia. Je to nový rekord pro Moravu a Slezsko, dosavadní činil 39,7 stupně a byl z 8. srpna 2013 z jihomoravského Brodu nad Dyjí.
Ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku bylo dnes 36,6 stupně Celsia. Dosavadní, 13 let staré teplotní maximum bylo ve městě překonáno o 1,2 stupně Celsia. Teplotu 36,5 stupně Celsia naměřili dnes meteorologové ve Štítné nad Vláří na Zlínsku. Také tam překonala rekord pro 3. srpen z roku 2013, který byl 36 stupňů Celsia. Z roku 2017 pocházelo dosavadní maximum 35,7 stupně Celsia ve Vizovicích na Zlínsku, dnes bylo ve městě o 0,7 stupně Celsia tepleji.
Absolutní denní teplotní rekord pro 3. srpen ve Zlínském kraji však dnes těsně nepadl. Podle Kučerové je z roku 2013, kdy ve Starém Městě na Uherskohradišťsku teplota vystoupala až na 37,7 stupně Celsia.
Teplé počasí by ve Zlínském kraji mělo přetrvávat i v následujících dnech. V úterý bude v regionu podle předpovědi ČHMÚ většinou jasno nebo skoro jasno, někde i polojasno. Nejvyšší teploty vystoupají na 36 až 39 stupňů Celsia. Ve středu očekávají meteorologové v kraji denní maxima mezi 35 až 39 stupni Celsia, ve čtvrtek mezi 33 až 37 stupni Celsia. Ochlazení lze podle nich očekávat v pátek.