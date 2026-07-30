Ve Zlínském kraji dnes padaly teplotní rekordy, bylo téměř 36 stupňů Celsia

Na dvou stanicích Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) ve Zlínském kraji s dlouhodobou historií měření dnes padly teplotní rekordy pro 30. červenec. Nejtepleji bylo v kraji v Kroměříži, kde meteorologové naměřili 35,8 stupně Celsia. Tam však teplota historické maximum nepřekonala. ČTK to sdělila Andrea Kvapilová z brněnského pracoviště ČHMÚ.
Ve Vizovicích na Zlínsku bylo dnes 34,4 stupně Celsia. Dosavadní, 32 let staré teplotní maximum, bylo ve městě překonáno o čtyři desetiny stupně Celsia. Teplotu 34,3 stupně Celsia naměřili dnes meteorologové ve Štítné nad Vláří na Zlínsku. Překonala tam rekord pro 30. červenec z roku 2005, který byl 32,7 stupně Celsia. Z roku 1994 pocházelo dosavadní maximum 34,2 stupně Celsia ve Vsetíně, stejná teplota byla ve městě také dnes. Jde tedy o vyrovnané teplotní maximum pro předposlední červencový den.
Teplé počasí by ve Zlínském kraji mělo přetrvávat i v následujících dnech. V pátek bude v regionu podle předpovědi ČHMÚ polojasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty vystoupají na 35 až 38 stupňů Celsia. V sobotu očekávají meteorologové v kraji denní maxima mezi 32 až 36 stupni Celsia.