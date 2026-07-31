Ve Zlínském kraji dnes padaly teplotní rekordy, bylo téměř 38 stupňů Celsia

Na 12 stanicích Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) ve Zlínském kraji s dlouhodobou historií měření dnes padly teplotní rekordy pro 31. červenec. Nejtepleji bylo v kraji v Kroměříži, kde meteorologové naměřili 37,8 stupně Celsia. Dosavadní historické maximum pro poslední červencový den z roku 1994 tam teplota překonala o 2,3 stupně Celsia. ČTK to sdělila Andrea Kvapilová z brněnského pracoviště ČHMÚ.
Ve Starém Městě na Uherskohradišťsku bylo dnes 36,7 stupně Celsia. Dosavadní, 32 let staré teplotní maximum bylo ve městě překonáno o 0,7 stupně Celsia. Teplotu 36,4 stupně Celsia naměřili dnes meteorologové v Bystřici pod Hostýnem na Kroměřížsku. Také tam překonala rekord pro 31. července z roku 1994, který byl 35,6 stupně Celsia. Ze stejného roku pocházelo dosavadní maximum 35,8 stupně Celsia ve Zlíně, dnes bylo v krajském městě o půl stupně Celsia tepleji.
Stejnou teplotu jako ve Zlíně dnes zažili také lidé ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku. Ve městě překonala 32 let starý rekord, který dosahoval 36 stupňů Celsia. Rekordní teploty dnes meteorologové naměřili rovněž ve Štítné nad Vláří a Vizovicích na Zlínsku, v Holešově na Kroměřížsku, Vsetíně, Strání na Uherskohradišťsku a v Rožnově pod Radhoštěm a Horní Bečvě na Vsetínsku. Maxima se tam pohybovala mezi hodnotami 36,1 a 33,1 stupně Celsia.
Teplé počasí by ve Zlínském kraji mělo přetrvávat i v následujících dnech, byť teploty zřejmě klesnou. V sobotu ráno bude v regionu podle předpovědi ČHMÚ většinou skoro jasno, od západu se později přes den rozšíří velká oblačnost. Nejvyšší teploty vystoupají na 32 až 35 stupňů Celsia. V neděli očekávají meteorologové v kraji denní maxima mezi 29 až 32 stupni Celsia. Od pondělí by se mělo opět oteplovat.