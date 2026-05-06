Ve Zlínském kraji je kvůli suchu a riziku požárů zákaz rozdělávat otevřený oheň

Ve Zlínském kraji platí zákaz rozdělávání otevřeného ohně na volném prostranství. Hejtman Radim Holiš (ANO) dnes kvůli suchu a riziku požárů vyhlásil období nepříznivých klimatických podmínek, a to na návrh ředitele Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Zákazy platí do odvolání, řekl dnes hejtman novinářům.
"V posledních dnech evidujeme zvýšený počet požárů v přírodě. Lesy i louky jsou suché a riziko velkého požáru je velmi vysoké. Proto chceme minimalizovat vznik dalších událostí, které mohou ohrozit zdraví občanů, majetek i životní prostředí. Prosím občany, aby byli maximálně opatrní a dodržovali vyhlášená preventivní opatření," uvedl Holiš. Navíc se nepotvrdily srážky na nadcházející dny, které byly původně avizované.
Zakázáno je například spalování hořlavých látek na volném prostranství, zejména v blízkosti lesů, polí a travních porostů. Omezené je také používání otevřeného ohně, pyrotechniky či provoz parních lokomotiv bez přijatých protipožárních opatření. Lidé hospodařící v lesích mohou vykonávat pouze nezbytné práce bez použití otevřeného ohně. "Důležitou povinností je také zajištění volných příjezdových cest k lesům a zdrojům vody určeným pro hašení požárů," uvedl hejtman. Dodržování opatření budou kontrolovat hasiči.
Od začátku dubna bylo v kraji 45 požárů ve volné přírodě, lesích, polích či loukách, uvedl ředitel Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje Vít Rušar. Hasiči v kraji v posledních dnech likvidovali několik požárů v lesích. Největší zásah si vyžádal požár lesa u Rusavy na Kroměřížsku. Les tam hořel od nedělního odpoledne, hasiči požár zlikvidovali v úterý večer. Zasahovalo tam postupně 65 jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů. Šlo o zásah v těžko přístupném terénu, bylo nutné zajišťovat kyvadlovou dopravu vody na větší vzdálenost. S hašením zpočátku pomáhal také vrtulník.