Ve Zlínském kraji kandiduje v komunálních volbách 11.355 lidí, méně než minule

Ve Zlínském kraji se v podzimních komunálních volbách bude o hlasy voličů ucházet 11.355 kandidátů politických stran a uskupení. Před čtyřmi lety bylo kandidátů do obecních zastupitelstev o 549 více. Letos je na kandidátkách 7635 mužů a 3720 žen, procentuální poměr mužů a žen je podobný jako před čtyřmi lety. Průměrný věk kandidátů se mírně zvýšil na 47,33 roku, v minulých volbách to bylo 46,83 roku. Přibylo však také nejmladších kandidátů. Vyplývá to z údajů o kandidátních listinách, které Český statistický úřad (ČSÚ) publikoval na volebním webu.
Kandidátů, kterým je 18 či 19 let, je letos 71, před čtyřmi lety jich bylo o 20 méně. Osmnáctiletých kandidátů je v kraji 31. Nejstarší kandidátkou je dvaadevadesátiletá Sylva Knedlová, která kandiduje za ODS ve Fryštáku na Zlínsku, je na čtvrtém místě kandidátky. Přes 80 let je 58 kandidátům v kraji. Nejvíce kandidátů je ve věkové kategorii 45 až 49 let, a to 1768, před čtyřmi lety jich v dané kategorii bylo 2027.
Nejvíce kandidátů je pod hlavičkou nezávislých sdružení, statistici jich letos evidují 5639, což je téměř polovina kandidátů. Následuje KDU-ČSL s 935 kandidátky a sdružení KDU-ČSL a nezávislých kandidátů (599) a hnutí ANO (522). Nejméně kandidátů mají Sdružení DSZ - Za práva zvířat (šest), Česká strana asociálů (tři) a jednoho kandidáta má Švýcarská demokracie.
V řadě malých obcí je jen jedna kandidátka, na Zlínsku například ve Vysokém Poli, Veselé, Sazovicích či Rudimově. V krajském městě Zlíně kandiduje stejně jako před čtyřmi lety 369 kandidátů. Kandiduje tam devět subjektů stejně jako v minulých komunálních volbách.