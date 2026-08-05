Ve Zlínském kraji opět padaly teplotní rekordy, bylo i téměř 39 stupňů Celsia

Ve Zlínském kraji dnes několikátý den po sobě padaly teplotní rekordy. Nová maxima pro 5. srpen v regionu zaznamenalo všech 12 stanic Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) s dlouhodobou historií měření. Nejtepleji bylo opět v Kroměříži, kde meteorologové naměřili 38,8 stupně Celsia. Dosavadní maximum pro pátý srpnový den, které pocházelo z roku 2022, tam dnes teplota překonala o 4,4 stupně Celsia. ČTK to sdělil Mojmír Martan z brněnského pracoviště ČHMÚ.
Ve Starém Městě na Uherskohradišťsku bylo dnes 38,5 stupně Celsia. Dosavadní, čtyři roky staré teplotní maximum bylo ve městě překonáno o 3,9 stupně. Teplotu 38,2 stupně Celsia naměřili dnes meteorologové ve Zlíně. V krajském městě překonala rekord pro 5. srpen z roku 2022, který byl 33,5 stupně Celsia. Z roku 1994 pocházelo dosavadní maximum 33,6 stupně Celsia ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku, dnes bylo ve městě o 4,6 stupně Celsia tepleji.
Rekordní teploty dnes meteorologové naměřili rovněž v Holešově a Bystřici pod Hostýnem na Kroměřížsku, Vizovicích a Štítné nad Vláří na Zlínsku, Strání na Uherskohradišťsku, Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku, Vsetíně a v Horní Bečvě na Vsetínsku. Maxima se tam pohybovala mezi 38 stupni a 34,5 stupně Celsia.
Ve čtvrtek by měly teploty ve Zlínském kraji mírně klesnout. Podle předpovědi ČHMÚ bude v regionu zpočátku polojasno nebo i jasno, později odpoledne a večer bude přibývat oblačnosti a lze očekávat výskyt přeháněk a bouřek. Nejvyšší teploty vystoupají na 33 až 36 stupňů. Výraznější ochlazení očekávají meteorologové v pátek, kdy by měly být nejvyšší denní teploty mezi 22 až 26 stupni Celsia.