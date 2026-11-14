Úspěšnost Sbírky potravin ve Zlínském kraji roste, přibývá potravin i obchodů

Autor: ČTK
  11:18aktualizováno  11:18
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| foto: ČTK

Zákazníci jednoho ze zlínských supermarketů se dnes zapojili do republikové Sbírky potravin. Dobrovolníkům a skautům odevzdávali nakoupené trvanlivé potraviny i drogerii. Zájem o sbírku byl velký, zapojila se do ní velká část nakupujících. Úspěšnost sbírky roste, každý rok je vyšší a vyšší, trend je rostoucí v dobrovolnících, v počtu zapojených obchodů i počtu vybraných potravin, řekla dnes ČTK a České televizi ředitelka Potravinové banky ve Zlínském kraji Vendula Kovářová.

"Už jsme dnes viděli plné košíky, které lidé darovali. Přistavili celý košík, který byl hned roztříděný do krabic, vstřícnost je veliká," uvedla Kovářová. Loni na podzim se ve sbírce vybralo 29 tun. "Doufám, že pokoříme hranici 30 tun, ale to je takové přání. Budeme rádi za jakékoliv darované zboží," doplnila.

Sklad je připravený na potraviny vybrané při dnešní sbírce. "Je téměř prázdný. Včera (v pátek) tam byly poslední tři krabice sbírky. Se sbírkou vždy hospodaříme podle toho, kolik jí máme. Rozpočítáme si ji na celé období, ale samozřejmě, když do toho vznikne nějaká nečekaná situace, jako byly povodně, jako byl příliv Ukrajinců, tak samozřejmě s tím úplně počítat nemůžeme. Potom je samozřejmě enormní nedostatek zboží," uvedla Kovářová. Potravinové sbírky se konají dvakrát ročně, na jaře a na podzim.

Potravinové banky poskytují pomoc například samoživitelům, seniorům nebo lidem v tíživé sociální situaci. Jsou rády za všechny trvanlivé potraviny, nejvíce žádané jsou konzervy nebo potraviny, které je možné hned sníst. "Je to většinou pro lidi bez domova, protože mají potraviny jako motivaci. Dostávají je často v azylových domech za to, že něco dokážou, že se někam posunou a sociální pracovníci je tím motivují," uvedla ředitelka.

Do sbírky se dnes v kraji zapojilo přes 100 obchodů a více než 200 dobrovolníků, studentů, pracovníků úřadů či skautů. Druhým rokem coby dobrovolnice při sbírce pomáhala skautka Kamila ze Zlína. "Rozdáváme s našimi dětmi ze skautu letáčky lidem. Na těch letáčcích je napsané, co mohou koupit. Oni nám to potom donesou a všechny ty potraviny nebo drogerie, tak jdou lidem, kteří to potřebují. Mám z toho upřímně radost, lidi o sbírce vědí. Mám radost, že lidé pomáhají, i že děti, se kterými tady jsme, z toho mají radost," řekla dnes ČTK skautka.

Počet klientů využívajících pomoc potravinové banky v kraji roste. Před několika lety jich bylo kolem 10.000, nyní 15.000. "Pro nás je velký úspěch, že se konečně lidi přestávají stydět. Konečně se obrací na nás s tím, že pomoc potřebují, že třeba v tom měsíci nevyšli s penězi," uvedla ředitelka. Za nárůst klientů je ráda. "Pomáhají nám zužitkovat potraviny, které by se jinak vyhodily, skončily by v bio spalovně, takže za nás je ten trend rostoucí, ale my ho vnímáme pozitivně," uvedla Kovářová.

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