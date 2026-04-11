Ve Zlínském kraji se chystá otevření nové vinařské stezky pro cyklisty

Ve Spytihněvi na Zlínsku otevřou v sobotu 18. dubna novou vinařskou stezku pro cyklisty. Zavede je do nejsevernější části Slovácké vinařské podoblasti kolem Napajedel a Halenkovic na Zlínsku a Kudlovic na Uherskohradišťsku. Na rozdíl od sítě Moravských vinařských stezek bude tato trasa značena virtuálně, její mapu si uživatelé stáhnou do chytrého telefonu, sdělila ČTK Lenka Kučerová ze sdružení pro rozvoj cestovního ruchu Region Slovácko.
Při otevření stezky na cyklisty čekají v obcích po trase prezentace vinařů a lokálních producentů. Po návratu do Spytihněvi bude v přístavišti Rejda od 15:00 kulturní program s vystoupením folklorních souborů. V případě příznivých podmínek budou moci zájemci využít i plavby výletní lodí.
"Přestože trasa vede nejsevernějšími obcemi Slovácka, které nejsou typické velkými a rozsáhlými vinohrady, ale naopak vinohrádky menšími, spíše rodinnými, je jednoznačné, že tradice vinařství je zde stále živá. Zdejší vinaři se rozhodně mají čím chlubit. Mezi typické odrůdy této oblasti patří Rulandské bílé, Veltlínské zelené či Müller-Thurgau. A právě Kudlovická vinařská stezka si klade za cíl vína této části Slovácka co nejvíce přiblížit veřejnosti," řekl předseda správní rady Regionu Slovácko a uherskohradišťský starosta Stanislav Blaha (ODS).
Ze Spytihněvi vyrazí peloton cyklistů o třetí dubnové sobotě směrem na Napajedla. Odtamtud zamíří do Pohořelic na Zlínsku, obce s prokázanou historií pěstování vinné révy a také s ukázkou soudobého vinařství, které je ve vesnici stále živé. "Trasa pak naváže na napajedelskou část Radovany, kde bylo pěstování révy vinné tradiční a byť v malé míře, přetrvalo dodnes," uvedla Kučerová.
Stezka dále směřuje do Halenkovic na Zlínsku, kde vede podél posledního zachovaného vinohradu do místní části Hradská s panoramatickými výhledy na Bílé Karpaty. "Odtud pokračuje polní cestou do Hubáčkovy ulice vinných sklepů, do Kudlovic," uvedla Kučerová. Stezka dále zájemce zavede do Traplic a Jalubí s jejich vinohrady a výhledy na Chřiby, pokračuje přes Sušice a Huštěnovice do Babic, odkud cyklisté zamíří podél Baťova kanálu zpět do Spytihněvi.
"Kudlovická vinařská stezka je první virtuální trasou v síti Moravských vinařských stezek. Náklady na údržbu tak budou minimální a technologie nám umožní kdykoliv aktualizovat informace pro návštěvníky s chytrým mobilem, nebo sledovat návštěvnost stezky," uvedl manažer stezek Radek Durna z obecně prospěšné společnosti Tooristika.
Moravské vinařské stezky jsou dlouhodobým projektem ochrany kulturního dědictví a rozvoje vinařské turistiky na jižní Moravě. Nabízejí přibližně 1200 kilometrů cyklotras. Páteřní je 245 kilometrů dlouhá Moravská vinná stezka, která propojuje Znojmo s Uherským Hradištěm. Podrobnosti jsou na webu.