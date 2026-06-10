Ve Zlínském kraji se loni narodilo nejvíc Jakubů a Viktorií

Nejoblíbenějším chlapeckým jménem pro novorozeně bylo loni ve Zlínském kraji stejně jako v předchozích letech Jakub. Mezi dívkami došlo ke změně, nejoblíbenějším jménem se stala Viktorie, která vystřídala Elišku, jež tomuto žebříčku dominovala v předchozích letech. Uvedl to Český statistický úřad (ČSÚ). K nejčastějším jménům novorozených dětí patřily také Matyáš, Dominik a Jan, u dívek Sofie, Anna a Eliška. V kraji se loni narodilo 4091 dětí, meziročně o 356 méně a nejméně od vzniku kraje v roce 2000.
Chlapců se jménem Jakub se loni v kraji narodilo 85. Jde také o nejoblíbenější chlapecké jméno v Česku, loni ho dostalo 1320 novorozenců. Druhým nejčetnějším chlapeckým jménem ve Zlínském kraji byl Matyáš, rodiče jméno vybrali v 73 případech. Jméno Dominik a Jan dostalo v kraji 60 novorozenců. "V žádném jiném kraji Česka jméno Dominik nepatřilo do TOP 3, celorepublikově se jednalo o deváté nejčastější chlapecké jméno. Jan byl nejoblíbenější v krajích Jihočeském a Libereckém, současně se jednalo o třetí nejoblíbenější chlapecké jméno v Česku, kterým se může pyšnit 1010 novorozenců," uvedli statistici.
Dívky narozené ve Zlínském kraji loni dostávaly nejčastěji jméno Viktorie, následovaly Sofie, Anna a Eliška. " V roce 2025 se ve Zlínském kraji narodilo 64 Viktorií. Jméno Viktorie bylo zároveň nejoblíbenějším dívčím jménem v dalších pěti krajích i na republikové úrovni, kde jej získalo 1193 novorozených dívek," uvedli statistici. Dívek se jménem Sofie se loni v kraji narodilo 55, jméno Anna a Eliška dostalo 52 dívek v kraji.
"Anna se do TOP 3 vrátila z pátého místa a celorepublikově se jednalo o čtvrté nejoblíbenější dívčí jméno. Eliška ve Zlínském kraji dominovala dívčím jménům ve sledovaných letech 2022–2024. V roce 2025 byla nejoblíbenější v šesti krajích Česka a celorepublikově se jednalo o druhé nejčastější dívčí jméno s 1125 novorozenými nositelkami," uvedli statistici.
Mezi rodiči dětí loni narozených ve Zlínském kraji se u otců nejčastěji vyskytovala jména Martin, Tomáš a Jan, u matek Veronika, Lucie a Kateřina. Nejčastěji děděným jménem z rodiče na dítě bylo Jan. "Téměř každý pátý otec s tímto jménem pojmenoval svého syna po sobě. Také každý šestý Josef i Jiří předali své jméno novorozenému synovi," uvedli statistici. Mezi častá mužská jména přenášející se na další generaci chlapců patřil i Jakub, Lukáš, Tomáš, Petr, Michal, David a Pavel. U dívek se jména dědila o poznání méně, přičemž nejčastěji se jednalo o jméno Kateřina, kdy každá 20. matka pojmenovala svou dceru po sobě. K nejčastěji děděným ženským jménům patřila také Lucie, Michaela a Petra.