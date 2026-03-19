Ve Zlínském kraji se lyžuje jen ve Stupavě, v Karolince už se lanovka nerozjede

Ve Zlínském kraji se lyžuje už jen na sjezdovkách ve Stupavě na Uherskohradišťsku. Spuštění lanovky zvažovali po několikadenním přerušení provozu ještě provozovatelé zimního střediska v Karolince na Vsetínsku, kvůli výraznému úbytku sněhu se však rozhodli lyžařskou sezonu ukončit, zjistila dnes ČTK. Uzavřená už jsou i ostatní lyžařská střediska v regionu.
Ve Stupavě zůstávají v provozu hlavní sjezdovka se dvěma vleky a dětská sjezdovka s pásem. Je na nich mezi 40 až 80 centimetry sněhu. "Ráno je to většinou teď pořád zmrzlé. Přes den to samozřejmě částečně taje. Jsou krásné dny, svítí sluníčko, takže ideální jarní lyžovačka," řekl ČTK provozovatel areálu Lubomír Orel.
Naopak na sjezdovce na hřebeni sníh v minulých dnech odtál, spolu s ní je uzavřená i sjezdovka, která ji propojuje s hlavním svahem. Lyžovat vyrážejí zájemci do Stupavy především ráno a večer, kolem poledne jsou sjezdovky téměř prázdné. "Zvažujeme, že od zítřka (pátku) zavedeme pro všechny návštěvníky dětské jízdné, abychom trošku ještě přilákali lidi," uvedl Orel.
Pokud bude přát počasí, středisko by podle něj mělo zůstat otevřené alespoň do Velikonoc. Poprvé se v aktuální sezoně rozjely ve Stupavě vleky koncem loňského listopadu. "Sezona je po dlouhé době dlouhá a pro nás dobrá v tom, že lidé chodili. Takže my jsme velice spokojení," doplnil provozovatel.
V Karolince se zatím naposledy lyžovalo minulý víkend, od pondělí areál přerušil provoz. Existovala možnost, že by se lyžovalo od pátku do neděle v tomto týdnu, nakonec to však kvůli tání sněhu možné nebude. "Včera (ve středu) jsme to odpískali a sezonu ukončili. Provoz už by vyžadoval značné úsilí, navíc se má pokazit počasí na víkend," řekl provozovatel střediska Jan Dudek.
Poprvé ve skončené sezoně si do Karolinky mohli zájemci za lyžováním vyrazit o posledním prosincovém víkendu. "Pro nás to byla historicky nejlepší sezona. Samozřejmě hlavní podíl na tom má stavba nové čtyřsedačkové lanovky. Přidalo nám to spoustu nových lyžařů, jsme spokojení," doplnil Dudek.
V minulém týdnu ukončila provoz také střediska Synot Kyčerka a sjezdovka Horal ve Velkých Karlovicích na Vsetínsku, areál Rališka v Horní Bečvě na Vsetínsku nebo středisko Troják u Rajnochovic na Kroměřížsku. Další zimní areály v kraji většinou zavřely už dříve.