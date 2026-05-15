Ve Zlínském kraji se na čtyřleté a kratší obory SŠ dostalo 93,4 pct uchazečů

Ve Zlínském kraji bylo na čtyřleté a kratší obory středních škol přijato 93,4 procenta uchazečů. Je to podobný údaj jako loni, kdy se dostalo 93,1 procenta uchazečů. Průměr za ČR je letos 89,8 procenta. Podíl přijatých se v kraji výrazně nezměnil ani u víceletých gymnázií, vyplývá z dat Cermatu.
Podíl přijatých na čtyřleté i kratší obory středních škol je ve Zlínském kraji čtvrtý nejvyšší za Vysočinou, Moravskoslezským a Jihočeským krajem. Loňský podíl 93,1 procenta byl nejvyšší mezi kraji.
Na osmileté obory bylo letos přijato 52 procent uchazečů, loni 54 procent. Na šestiletá gymnázia se dostalo 57,3 procenta uchazečů, loni 56 procent. Na víceletých gymnáziích však v kraji studuje jen několik stovek studentů.
Uchazečů o studium na středních školách ve Zlínském kraji letos mírně ubylo. V prvním kole podalo přihlášku na 72 škol v regionu 9728 uchazečů, loni jich bylo 9764. Podaných přihlášek je letos 21.371, loni 21.315. Přijato bylo 7071 uchazečů, loni 7118.
Největší zájem byl o střední odborné školy, kam se hlásilo 4862 uchazečů, střední odborná učiliště s výučním listem, o která mělo zájem 2712 uchazečů, a čtyřletá gymnázia, o která mělo zájem 1823 uchazečů, o 75 více než loni. Na čtyřletá gymnázia se dostalo 1083 uchazečů. Na šestiletá gymnázia se hlásilo 167 uchazečů, dostalo se jich 79. Na osmiletá gymnázia se hlásilo 779 uchazečů, přijato jich bylo 382.
Střední školy v kraji nabízejí na nadcházející školní rok 9338 míst, letos je jich 9397. Kapacita čtyřletých gymnázií v kraji bude v příštím školním roce 1142 míst, letos je jich 1193.
Na čtyřleté a kratší obory se letos hlásilo v Česku asi 130.200 uchazečů, na nějakou střední školu se dostalo 116.929 z nich. Na šestiletá gymnázia se dostalo 35,6 procenta uchazečů, na osmiletých oborech, tedy osmiletých gymnáziích a konzervatořích, uspělo 47,5 procenta uchazečů.
Přijímací zkoušky dělali žáci v dubnu, zda a na jakou školu se dostali, zjistí ode dneška v systému DiPSy, zveřejnily je i školy. Uchazeči si mohli stejně jako loni podat až pět přihlášek, z toho až tři do oborů bez talentové zkoušky a nejvýše dvě do oborů s ní. Na přihláškách určovali, na kterou školu chtějí nejvíce.