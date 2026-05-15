Ve Zlínském kraji se opět mohou rozdělávat ohně, zákazy kvůli suchu skončily

Hejtman Zlínského kraje Radim Holiš (ANO) dnes odvolal období nepříznivých klimatických podmínek. Vyhlásil ho 6. května kvůli suchu a zvýšenému nebezpečí vzniku požárů. Důvodem je aktuální vývoj počasí a ukončení výstrah vydaných Českým hydrometeorologickým ústavem, sdělila dnes ČTK mluvčí hejtmanství Soňa Ličková. V regionu v posledních dnech prší. Odvoláním období nepříznivých klimatických podmínek se ruší všechna opatření s ním spojená, například zákaz spalování hořlavých látek na volném prostranství či používání otevřeného ohně v přírodě, uvedla mluvčí.
"Na nízkém počtu požárů se ukázalo, že přijatá opatření byla účinná. Děkuji proto všem za součinnost a odpovědný přístup v náročných podmínkách. Situaci jsme po celou dobu pečlivě sledovali ve spolupráci s hasiči i meteorology. Vzhledem k aktuálnímu vývoji počasí a zlepšení podmínek už není důvod mimořádná opatření dále ponechávat v platnosti. Přesto žádám veřejnost, aby i nadále byla při manipulaci s ohněm v přírodě maximálně obezřetná," uvedl Holiš.
Hejtman vyhlašuje i odvolává období nepříznivých klimatických podmínek na návrh ředitele Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Hasiči od začátku dubna do 6. května evidovali v kraji 45 požárů ve volné přírodě, lesích, polích či loukách.