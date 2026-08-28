Ve Zlínském kraji ubyde prvňáčků i studentů prvních ročníků středních škol

Příští týden usedne poprvé do školních lavic ve Zlínském kraji zhruba 5500 dětí. Oproti loňsku je to o 300 prvňáčků méně, sdělil dnes ČTK Jan Vandík z krajského oddělení komunikace a vnějších vztahů. Přibližně 7000 studentů by mělo nastoupit do prvních ročníků denního studia středních škol, což je o 500 méně než loni.
Celkový počet žáků základních škol v kraji od září mírně klesne, odhadem asi o stovku. Bude jich kolem 52.000. Studentů středních škol v denním studiu se čeká asi 27.500, podobně jako v minulém školním roce. Počet dětí v mateřských školách se sníží téměř o dvě stovky na 19.400.
"Co se týká krajského středního školství, nejvýznamnějšími novinkami v nadcházejícím školním roce jsou otevření Přírodovědného lycea na Integrované střední škole Valašské Meziříčí, nový obor Informační technologie na Střední průmyslové škole a Obchodní akademii Uherský Brod a rovněž nový obor Gymnázium, který otevírá soukromá Academic School, Mateřská škola, základní škola a střední škola v Uherském Hradišti," uvedla krajská radní Jindra Mikuláštíková (ANO).
Krajem zřizovaná Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod od září zavede duální praktické vzdělávání ve spolupráci s Českou zbrojovkou. "Žáci tak budou část praktické výuky absolvovat přímo v reálném pracovním prostředí firmy, kde získají zkušenosti s nejmodernějšími technologiemi pod vedením zkušených odborníků," uvedl Vandík.
V kraji je 225 základních škol zřizovaných obcemi, proti loňsku jedna ubyla kvůli sloučení subjektů ve Slavičíně. Přibyla jedna soukromá základní škola, v kraji je jich 16. Nově je zapsána Lesní komunitní základní škola ve Zlíně-Velíkové. V regionu jsou také čtyři církevní a 22 krajských základních škol.
Počet středních škol zřizovaných hejtmanstvím se nemění, je jich 46. V kraji je také konzervatoř, 15 soukromých středních škol, čtyři střední školy zřizované církví, tři státní školy a škola zřizovaná obcí Březová, která nabízí dálkovou formu vzdělávání.
Ubyla jedna mateřská škola zřizovaná obcemi, důvodem je sloučení subjektů ve Vsetíně. Obecních školek je 292, soukromých 21. Nově vznikla Lesní mateřská škola Panství v dolině a Lesní mateřská škola Skřítkova. Jednu školku v kraji zřizuje stát, jednu církev a sedm kraj pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.