Ve Zlínském kraji žilo loni 27.432 cizinců, o 1270 více než předloni

Ve Zlínském kraji loni přibylo cizinců. Na konci roku v kraji žilo 27.432 cizinců včetně azylantů, o 1270 více než v předchozím roce. Na obyvatelstvu se podíleli 4,8 procenta, což byla republikově třetí nejnižší úroveň, uvedl Český statistický úřad (ČSÚ). Téměř tři pětiny cizinců tvořili lidé s ukrajinským občanstvím, pětina měla slovenské občanství. Proti roku 2024 přibylo 919 mužů a 351 žen.
Nejvíce cizinců žilo loni na Zlínsku, 10.903, nejméně jich bylo na Kroměřížsku, 3378. Meziročně přibylo 714 lidí s ukrajinským občanstvím, 123 s filipínským, 120 se slovenským a 106 s vietnamským. Zhruba čtyři pětiny cizinců v kraji byly ve věkové kategorii 15 až 64 let, následovala skupiny do 15 let, která tvořila 13,3 procenta, a nad 64 let, v níž bylo 5,4 procenta cizinců. Průměrný věk cizinců v kraji byl 36,6 let, republikově 36,5 let.
Cizinci tvořili 4,8 procenta obyvatel kraje, což je třetí nejnižší podíl mezi kraji. V Praze, kde žila téměř třetina republikového počtu cizinců, byl cizincem každý čtvrtý obyvatel, v republice je to každý desátý. Cizinců přibylo ve všech krajích. Nejvíce, o 5,9 procenta, v Olomouckém kraji, nejméně na Vysočině, kde nárůst činil 0,3 procenta. V republice meziročně přibylo cizinců o 3,4 procenta, šlo o 37.108 lidí, z toho 30.067 mužů a 7041 žen. Na konci roku žilo v Česku přes 1,1 milionu cizinců.
Počet cizinců ve Zlínském kraji se od roku 2016 s výjimkou roku 2023 zvyšuje. Za desetiletí se jejich počet ztrojnásobil, v roce 2016 bylo v kraji 8873 cizinců.