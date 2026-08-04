Ve Zlínském kraji znovu padaly teplotní rekordy, bylo i přes 39 stupňů Celsia

Na všech 12 stanicích Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) ve Zlínském kraji s dlouhodobou historií měření dnes padly teplotní rekordy pro 4. srpen. Nejtepleji bylo v kraji v Kroměříži, kde meteorologové naměřili 39,1 stupně Celsia. Dosavadní, 92 let staré historické maximum pro čtvrtý srpnový den tam teplota překonala o 5,1 stupně Celsia. ČTK to sdělila Jitka Kučerová z brněnského pracoviště ČHMÚ.
Polovina meteorologických stanic v celé České republice dnes překonala své absolutní teplotní rekordy. Nové maximum pro 4. srpen pak má všech 171 stanic. Nejvyšší teplotu naměřili meteorologové v Plzni-Bolevci, kde bylo 41,5 stupně Celsia. První čtyřicítku v historii měření zažily Morava a centrum Prahy. Nad 40 stupňů se nakonec teplota dostala na 12 stanicích v ČR.
Ve Starém Městě na Uherskohradišťsku bylo dnes 38,1 stupně Celsia. Dosavadní, 13 let staré teplotní maximum bylo ve městě překonáno o 3,1 stupně Celsia. Teplotu 38 stupňů Celsia naměřili dnes meteorologové ve Vizovicích na Zlínsku. Překonala tam rekord pro 4. srpen z roku 2018, který byl 33,9 stupně Celsia. Z roku 1993 pocházelo dosavadní maximum 33,5 stupně Celsia ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku, dnes bylo ve městě o 4,5 stupně Celsia tepleji.
Rekordní teploty dnes meteorologové naměřili rovněž ve Zlíně, Štítné nad Vláří na Zlínsku, Bystřici pod Hostýnem a Holešově na Kroměřížsku, Strání na Uherskohradišťsku, Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku, Vsetíně a v Horní Bečvě na Vsetínsku. Maxima se tam pohybovala mezi hodnotami 37,8 a 34,4 stupně Celsia. "Rekordy padly na všech stanicích, které měří více než 30 let," uvedla Kučerová.
Teplé počasí by ve Zlínském kraji mělo přetrvávat i v následujících dnech. Ve středu bude v regionu podle předpovědi ČHMÚ převážně jasno, jen na severu a západě kraje se může objevit malá oblačnost. Nejvyšší teploty vystoupají na 36 až 39 stupňů Celsia. Ve čtvrtek očekávají meteorologové v kraji denní maxima mezi 32 až 36 stupni Celsia. Ochlazení lze podle nich očekávat v pátek, kdy předpokládají v regionu nejvyšší denní teploty mezi 22 až 26 stupni Celsia.