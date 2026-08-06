Ve Zlínském kraji znovu padaly teplotní rekordy, bylo i téměř 36 stupňů Celsia

Ve Zlínském kraji dnes několikátý den po sobě padaly teplotní rekordy. Nová maxima pro 6. srpen v regionu zaznamenalo pět stanic Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) s dlouhodobou historií měření. Nejtepleji bylo ve Štítné nad Vláří na Zlínsku, kde meteorologové naměřili 35,7 stupně Celsia. Dosavadní maximum pro šestý srpnový den, které pocházelo z roku 2015, tam dnes teplota překonala o 1,4 stupně Celsia. ČTK to sdělil Peter Hruška z brněnského pracoviště ČHMÚ.
Ve Strání na Uherskohradišťsku bylo dnes 35,5 stupně Celsia. Dosavadní, 11 let staré teplotní maximum bylo v obci překonáno o 1,3 stupně. Teplotu 35,4 stupně Celsia naměřili dnes meteorologové v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku. Ve městě překonala rekord pro 6. srpen z roku 2012, který byl 33,8 stupně Celsia.
Z roku 1994 pocházelo dosavadní maximum 34,7 stupně Celsia ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku, dnes bylo ve městě o dvě desetiny stupně Celsia tepleji. Rekordní teplotu dnes meteorologové naměřili rovněž v Horní Bečvě na Vsetínsku. V obci vystoupala na 32,4 stupně Celsia, jen o desetinu nižší teplota byla v obci 6. srpna 2013.
V pátek by měly teploty ve Zlínském kraji klesnout. Podle předpovědi ČHMÚ bude v regionu ráno a dopoledne oblačno až zataženo, na některých místech s občasným deštěm. Přes den budou srážky ustávat a mělo by být polojasno. Nejvyšší teploty vystoupají na 24 až 27 stupňů, na Valašsku by se měly pohybovat okolo 23 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty očekávají meteorologové mezi 24 až 27 stupni také v sobotu, na jihozápadě kraje mohou vystoupat až na 29 stupňů Celsia.