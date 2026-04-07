Ve zlínském Muzeum map je nová výstava o vojenském mapování

Muzeum map ve Zlíně připravilo výstavu Vojenská mapování v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Přibližuje, jak se měnila tvář českých zemí v očích stratégů a vojáků, mapuje dvě století vývoje kartografie, sdělila dnes ČTK správkyně muzea Hana Vondrášková. Návštěvníci uvidí mědirytinu z roku 1793 i detailní plány z poloviny 20. století. Expozici doplňují dobové atlasy i uniforma vojáka.
"Nová expozice je třetí velkou výstavou muzea a navazuje na úspěšné projekty věnované barokní kartografii a historii Moravy. Tentokrát se zaměřuje na období let 1760 až 1950. Návštěvníci uvidí originály map z prvního, druhého i třetího vojenského mapování. Absolutním unikátem je Petrografická mapa Boleslavského kraje od Franze Ambrosia Reusse z roku 1793," uvedla Vondrášková.
"Vojenské mapy byly po staletí strategickým tajemstvím. Naše nová výstava ukazuje nejen technickou preciznost tehdejších kartografů, ale i to, jak se v průběhu času proměňovala krajina našeho regionu," uvedl autor výstavy Zdeněk Kučera.
Na výstavě nechybí tabule zachycující všechny etapy vojenského mapování Zlínska. K vidění je i figurína vojáka v uniformě z let 1939 až 1945 s plnou výbavou a nově zřízená knihovna starých atlasů.
Výstava o vojenském mapování potrvá do září, muzeum má i stálou interaktivní expozici. "Chceme historii přibližovat zábavnou formou. Proto u nás návštěvníci najdou i pískový model krajiny s rozšířenou realitou pro pochopení vrstevnic nebo letecký simulátor, na kterém si každý může vyzkoušet pilotování letadla," uvedla Vondrášková.