Ve zlínském zámku bude Imaginárium Divadla bratří Formanů a jejich přátel

Ve zlínském zámku začne v pátek rodinná výstava Imaginárium Divadla bratří Formanů a jejich přátel. Návštěvníci budou moci objevovat, hrát si a dovádět, dotýkat se a nechat se okouzlit, sdělila dnes ČTK zástupkyně pořadatelského kulturního a kreativního centra Živý Zlín Veronika Jurčová. Výstava potrvá do 21. února příštího roku. Po ní se brány zámku kvůli rekonstrukci přilehlého sadu Svobody pro veřejnost na dva roky uzavřou.
Imaginárium tvoří loutky, výtvarné objekty, mechanismy, kouzelné scenérie, divadelní rekvizity, obrázky či kolotoč. "A když do toho vstoupí ještě zvídavost, fantazie a hravost návštěvníků, je o nezapomenutelný zážitek postaráno. Instalace Imaginária vzniká na každém místě nově a částečně i živelně, inspirována samotným. Je také velkou poctou řemeslnému mistrovství. Imaginárium bude bavit celou rodinu a zpestří nejen podzim, ale i adventní období," uvedla ředitelka Živého Zlína Jana Kubáčová.
V Imagináriu budou například mechanické skříňky – hybohledy. "Ke hře nepotřebujete návod. Věříme, že lidé v sobě mají cit a míru, pochopí, s čím a jak mohou zacházet. Kde je na místě jen letmý dotek, kde vstoupit do pohádkového labyrintu pouhým pohledem a kde projevit obratnost a stát se spolutvůrcem vlastního," uvedl iniciátor a koordinátor výstavy Matěj Forman.
Výstava začne v pátek v 16:00. Na nádvoří zámku budou také výtvarné řemeslné dílničky. Výstavu doplní kreativní workshopy, divadelní představení, koncerty, čtení a filmové projekce. Otevřeno bude od středy do neděli, vždy od 14:00 do 18:00. Mimo tento čas si mohou návštěvu rezervovat školky a školy.
Divadlo bratří Formanů založili Matěj a Petr Formanovi, synové filmového režiséra Miloše Formana a herečky Věry Křesadlové. Vlajkovým projektem divadla je Loď Tajemství, která kotví na Rašínově nábřeží v Praze.