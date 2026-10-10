Se senátorem za obvod Zlín Tomášem Goláněm (ODS) se za týden o senátní křeslo utká kandidát STAN Ivo Mitáček. S postupem do druhého kola je Mitáček spokojený. Důležité podle něj bude zaktivizovat voliče, aby nezůstali doma. Goláň získal 33,54 procenta hlasů, Mitáček má 22,83 procenta. Voleb se zúčastnilo přibližně 45,49 procenta voličů, o hlasy usilovalo šest kandidátů. Goláňovu reakci se ČTK nepodařilo získat.
"Jsem opravdu upřímně rád za množství hlasů, které jsem dostal. Ukázalo se, že nestraník a nezávislý kandidát má silnou pozici v našem regionu. Stojím proti kolegovi Goláňovi, který obhajuje, co nás čeká do druhého kola, samozřejmě nebude nic lehkého," řekl ČTK Mitáček.
Důležité podle něj bude zaktivizovat voliče, aby za týden přišli opět volit. Ocenil, že uspěli dva, jak řekl, demokratičtí kandidáti. "Nepotvrdily se obavy některých politologů a komentátorů, že když proti sobě stojí silné demokratické strany nebo kandidáti, tak by vzájemným vybitím hlasů byl do hry puštěn někdo jiný. To se tady nestalo a za to jsem velmi rád," uvedl Mitáček. Některé z kandidátů z prvního kola chce požádat o podporu ve druhém kole.
Nynější senátor Tomáš Goláň v roce 2020 porazil ve druhém kole nezávislého kandidáta Pavla Stodůlku, získal tehdy 58,94 procenta hlasů.
Výsledky senátních voleb
Kandidát Procenta hlasů Počet hlasů
Tomáš Goláň (ODS) 33,54 15627
Ivo Mitáček (STAN) 22,83 10638
Vladimír Sedlařík (ANO) 18,87 8794
Pavel Dlouhý (SEN 21) 12,16 5667
Lubomír Nečas (SPD) 10,70 4987
Jan Doleček (KSČM) 1,86 868
zdroj: www.volby.cz