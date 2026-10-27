Vedení Holešova žádá soud o zneplatnění výsledku komunálních voleb ve městě

Krajský soud v Brně obdržel návrh na zneplatnění výsledků komunálních voleb v Holešově na Kroměřížsku. Na justici se obrátili dosavadní starosta Milan Fritz (ANO) a místostarostové Pavel Karhan (KDU-ČSL) a Václav Hlobil (nestr.). Míní, že při volbách ve městě byla porušena zásada svobodné a rovné soutěže, a to kvůli podobě kampaně jejich volebních soupeřů. Vyplývá to z návrhu zveřejněného na úřední desce soudu, který má na rozhodnutí 20 dnů.
"V průběhu předvolební kampaně před komunálními volbami 2026 v Holešově vedli političtí odpůrci, kteří se taktéž zúčastnili napadených voleb, koordinovanou kampaň, která měla prokazatelně štvavý, nepravdivý a dehonestující charakter; a to již od dubna 2023," napsali v návrhu stěžovatelé.
Letošní volby v bezmála dvanáctitisícovém městě suverénně vyhrála se ziskem 32,72 procenta a deseti mandátů v třiadvacetičlenném zastupitelstvu Koalice pro Holešov v čele s bývalým dlouholetým starostou Rudolfem Seifertem (nestr.). Druhé skončilo se ziskem šesti mandátů uskupení Za Holešov. Tyto dva subjekty se dohodly na koaliční spolupráci. Není vyloučeno, že s nimi v koalici zasedne ještě některá další politická strana či hnutí.
"Podat návrh k soudu je právo každého. Výsledek voleb respektujeme a na rozhodnutí soudu v klidu počkáme. Mezitím se připravujeme, abychom mohli pro Holešov začít pracovat hned, jak to bude možné," uvedli zástupci Koalice pro Holešov na sociální síti.
Hnutí ANO dosavadního starosty Fritze získalo ve volbách čtyři mandáty, dva má Akce Holešovských Občanů a jeden ODS. Lidovci v čele se současným místostarostou Karhanem ani Starostové a nezávislí kandidáti, za které kandidoval místostarosta Hlobil, se do zastupitelstva nedostali.
Dosud vládne Holešovu koalice, která v zastupitelstvu drží 12 křesel. Jsou v ní ANO, KDU-ČSL, NEZ, dále místostarosta Hlobil, který byl v roce 2022 zvolený za Koalici pro Holešov, a jeden zastupitel zvolený za SPD. Obvykle s ní ale hlasuje i druhý zastupitel za SPD. V opozici jsou zastupitelé z Koalice pro Holešov, uskupení Za Holešov a jeden zastupitel ze SOCDEM.
V minulých dnech soud přijal i další tři návrhy ze Zlínského kraje týkající se komunálních voleb. První podal Jiří Cielecký, podle něhož byl při volbách ve Zlíně porušen zákon. Míní, že vítězem voleb v krajském městě by mělo být hnutí STAN, a nikoliv ANO. Druhý podal Petr Dušek, který tvrdí, že při sčítání hlasů v Kvasicích na Kroměřížsku se závažně pochybilo. Navrhuje mimo jiné jejich přepočítání. Třetí návrh podala neúspěšná kandidátka za hnutí ANO Denisa Mišurcová (nestr.) v Uherském Hradišti, žádá přepočítání hlasů ve třech okrscích. Domnívá se, že v nich při sčítání mohlo nastat pochybení v neprospěch ANO.