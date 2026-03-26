Vedení kraje rozhodne o vyplacení či pozastavení dotace pro FC Zlínsko v pondělí

O vyplacení či pozastavení dotace pro spolek FC Zlínsko v Otrokovicích na Zlínsku, kterého se týká kauza korupce ve fotbale, rozhodne vedení Zlínského kraje v pondělí. Kraj pro letošek schválil pro spolek dotaci 144.000 korun, zatím nebyla vyplacena. ČTK to dnes řekla mluvčí hejtmanství Soňa Ličková. Spolku dává dotaci také město Otrokovice. V souvislosti s aktuálně medializovanou kauzou město situaci aktivně řeší, po spolku FC Zlínsko bude požadovat čestné prohlášení, že není s touto kauzou nijak spojeno, řekla dnes ČTK mluvčí otrokovické radnice Lenka Vaculová.
Klub FC Zlínsko dostal loni od města dotaci 754.500 korun, pro letošek zastupitelstvo schválilo 467.100 korun. "Pokles výše dotace byl způsoben zejména změnou hodnoty bodových koeficientů. Vyplacení letošní dotace dosud neproběhlo, jelikož uzavření veřejnoprávních smluv je plánováno k 30. dubnu 2026. V souvislosti s aktuálně medializovanou kauzou město situaci aktivně řeší. Po spolku FC Zlínsko bude požadováno čestné prohlášení, že není s touto kauzou nijak spojeno," uvedla Vaculová.
Spolek také čerpá dotace z krajského programu zaměřeného na činnost a rozvoj mládežnického sportu. "V roce 2025 mu byla schválena dotace ve výši 265.000 Kč a v roce 2026 částka 144.000 Kč. Finanční prostředky jsou určeny na spolufinancování odpovídající části výdajů souvisejících s celoroční činností mládeže, jako jsou například pronájmy sportovišť a tělocvičny, odměny trenérům, doprava na zápasy a turnaje, soustředění, sportovní vybavení," uvedla Ličková.
Příjemce dotace musí kraji předložit závěrečnou zprávu s přehledem všech výdajů a dokladů hrazených z krajské dotace. "Za rok 2025 byly doloženy kopie dokladů do výše poskytnuté dotace, včetně potvrzení o jejich úhradě. Prostředky schválené na letošní rok dosud nebyly spolku vyplaceny. O dalším postupu, tedy o vyplacení či pozastavení dotace, rozhodne v pondělí vedení kraje," uvedl krajský radní Miroslav Zemánek (TOP 09).
Klub ve vyjádření na webu odmítl jakýkoliv systémový podíl na ovlivňování fotbalových utkání nebo jiném jednání narušující integritu fotbalových soutěží. "Klub FC Zlínsko nikdy vědomě nepodporoval, neorganizoval a nefinancoval žádné takovéto nebo podobné jednání. Klub vnímá současné vyšetřování a poskytne potřebnou součinnost příslušným orgánům. Stejně tak klub vnímá základní právní princip presumpce neviny, dokud nebudou příslušná řízení pravomocně ukončena. Naše práce s mládeží a další činnosti klubu pokračují beze změn nadále," uvedl klub.
V kauze spjaté s ovlivňováním utkání kvůli sázkám je obviněno 32 lidí, čtyři skončili ve vazbě. Stíháni jsou mimo jiné za trestné činy podvod, úplatkářství a legalizaci výnosů z trestné činnosti, část viní detektivové z účasti na organizované zločinecké skupině. Případem se zabývá také etická komise Fotbalové asociace ČR, která zahájila v souvislosti s vyšetřováním korupce v českém fotbale 47 řízení. Mimo jiné i s prvoligovou Karvinou, jejími hráči Samuelem Šigutem a Matějem Hýblem, jimž zastavila činnost, a primátorem slezského města Janem Wolfem (nestraník, dříve SOCDEM). Karviná je jediným klubem z nejvyšší soutěže, který v kauze figuruje. Z ostatních klubů jde o druholigový SFC Opava a dále oddíly z nižších soutěží, konkrétně 1. SC Znojmo, TJ START Brno, FC Zlínsko a FC Vratimov.