Zlínské nakladatelství vydalo historický atlas Čechy na nejstarších mapách – Historický atlas Čech II. s podtitulem Müllerovo mapování I. Jde o soubor reprodukcí starých map různých měřítek, zachycujících Čechy makroregionu zemí Koruny české v jeho vývoji od počátku 18. století do počátku 19. století, sdělila dnes ČTK zástupkyně nakladatelství a správkyně zlínského Muzea map Hana Vondrášková. Knihu připravil geograf Zdeněk Kučera ve spolupráci s CBS Nakladatelstvím, kartografickou společností SHOCart a Muzeem map Zlín.
"Kniha navazuje na předchozí historický atlas ukončený prezentací Müllerových krajských rukopisných map. Už ze samotného názvu knihy vyplývá, že v centru zájmu prezentované publikace je Velká Müllerova mapa Čech vydaná v letech 1723/24, největší a nejpodrobnější mědirytinová mapa Čech, jaká kdy vznikla. Tomuto příkladnému mapovému dílu je věnována téměř polovina knihy. Dodnes ji nikdo nepřekonal," uvedl autor. Čtenáři se také dozvědí, jak Müllerovo dílo inspirovalo nakladatele v Evropě a jak se jeho zmenšená verze objevila v atlasech v Nizozemsku, Rakousku i Itálii.
Publikace o 212 stranách nabídne mapy, historická vyobrazení i komentáře, nechybí 12 velkoformátových příloh. "Čtenáři uvidí nejen staré mapy Čech, ale také mapy světa, Evropy a střední Evropy, které dávají naši zemi do širšího kontextu. Mapy oživí příběhy slavných i méně známých kartografů, kteří se podíleli na mapování českých zemí," uvedla Vondrášková.
V závěru knihy jsou mapy, které přímo nesouvisí s Müllerovým mapováním nebo souvisí pouze nepřímo. Jde o zdobnou Weigelovu mapu Chebska nebo mapové listy, které byly odvozeny ze Zürnerových mapování Saska či vybraných oblastí Podkrušnohoří. "Müllerovo mapování Čech je rozsáhlou kapitolou historie české kartografie, všechny důležité mapy se do této knihy nevešly. Proto budou následovat další díly a v tom příštím se můžete těšit například na Bock-Polachovu mineralogickou mapu, která byla první hospodářskou mapou vydanou pro území Čech," uvedl autor.
Projekt volně navazuje na publikaci Čechy na nejstarších mapách I., která vyšla před rokem, a je součástí edice, v níž vyšly také atlasy Morava a Slezsko na starých mapách a Slovensko na starých mapách.
Letos byla ve vstupních prostorách Muzea map Zlín instalována věrná kopie Velké Müllerovy mapy Čech. Nový atlas bude v muzeu pokřtěn v středu odpoledne, bude tam také přednáška o Müllerově mapování.