Především ale řeší finance. Na projekt za půl miliardy korun Zlín zatím sehnal necelých 100 milionů korun z dotací. A potřebuje další externí peníze, které nemá.
„Velmi optimistický scénář je, že během září budeme mít stavební povolení a zajištěno financování, takže bychom v říjnu mohli vyhlásit výběrového řízení na zhotovitele. To bude trvat určitě tři měsíce, takže jsme v prosinci,“ řekl MF DNES primátor Jiří Korec.
|
„Na začátku příštího roku jsme schopni mít podepsanou smlouvu se zhotovitelem, na konci března by tam mohl nastoupit,“ odhadl.
Pro stavební povolení musí město ještě zpřesnit vyjádření energetické společnosti, což požaduje stavební úřad. Vše ostatní už doložilo.
„Potřebujeme získat jen upřesňující vyjádření, což bude otázka možná několika týdnů,“ poznamenal Korec.
Celkové náklady spolknou půl miliardy korun
Pokud jde o peníze, magistrát má přislíbených 90 milionů dotačních korun v rámci Integrovaných územních investic (ITI). Celkové náklady jsou však zhruba půl miliardy. Zlín použije i peníze z úvěru 1,3 miliardy korun, který si vzal. Potřebuje ale další externí zdroje, o něž žádá také Zlínský kraj.
„Nic oficiálního zatím nevíme, jednání probíhají. Vysvětlili jsme si se zástupci kraje důležitost tohoto i dalších projektů ve Zlíně. Věřím, že alespoň Velké kino podpoří,“ přeje si Korec.
V září by měla rovněž začít fungovat pracovní skupina města a kraje. Zabývat se má možným zapojením kraje do projektů magistrátu. Ten souběžně shání peníze i na opravu budovy městského divadla, která je památkově chráněná a potřebuje opravu fasády.
Zlínský kraj zvažuje podporu zlínských projektů také v souvislosti s programovým prohlášením, které připravuje. „Ještě si to v radě musíme srovnat, pokud jde o priority v investicích,“ řekl před časem hejtman Radim Holiš.
Prodloužit by se mohlo i výběrové řízení na zhotovitele, pokud by někdo podával dotazy v jeho průběhu, nebo napadl jeho výsledek. „Pak by se smlouva podepsala během první poloviny příštího roku,“ naznačil Korec.
Kino jako hlavní priorita
Nic se ale nemění na tom, že přestavba Velkého kina je hlavní prioritou současné koalice.
Budova, která vznikla ve 30. letech minulého století podle návrhu baťovského architekta Františka Lýdie Gahury, byla tehdy s kapacitou přes 2 500 míst největším kinosálem v tehdejším Československu. Dnes je v havarijním stavu a devátým rokem zůstává zavřená.
Nákladnou přestavbou, která má trvat zhruba dva a půl roku, by se měla vrátit do přibližně původní podoby. A současně se stát víceúčelovým objektem, jenž bude mít svým využitím regionální přesah.
|
„Může sem přinést akce, za kterými by museli občané dojíždět do jiných krajů, například přednášky, výstavy, koncerty, školení. Nejbližší tomu, co tady má vzniknout, je asi Forum Karlín v Praze,“ popsal Korec.
Po proměně bude Velké kino opět vypadat jako jednoduchý světlý velký kvádr, z něhož bude vystupovat přízemní vstupní část, jež bude z pohledové strany prosklená. Původně měly být prosklené i spodní boční části, ale památkářům vadilo, že by se tím poškodil původní jednoduchý vzhled.
|
Projekt se musel částečně upravovat také podle požadavků města. Chtělo, aby sál byl vybavený pouze základní ozvučovací a osvětlovací technikou s možností doplnění podle představ uživatelů. Kapacita bude 550 až 600 míst s tím, že 200 míst by se mohlo přidat.
Pokud město s přestavbou kina začne, je otázkou, jestli mu zůstanou peníze na další velké projekty. Jde o zmíněnu opravu divadla, přestavbu náměstí Míru či budovy číslo 10 vedle radnice. To jsou dohromady stomilionové investice.
Podle Korce je na tom městský rozpočet i kvůli vládním krokům hodně špatně. Záležet bude na možnostech externího financování z dotací.
|
1. března 2016