Kroměřížské náměstí má být přívětivější, přibude zeleně a omezí se parkování

Petr Skácel
  12:12aktualizováno  12:12
Architektonická studie navrhuje zásadní změnu podoby Velkého náměstí v Kroměříži. Historické centrum má být přívětivější k lidem. Místní radnice zadala zpracování architektonické studie, ze které vzešly návrhy na možné změny.
Architektonická studie navrhla zásadní změnu podoby náměstí v Kroměříži. Má být...

Architektonická studie navrhla zásadní změnu podoby náměstí v Kroměříži. Má být přívětivější k lidem, přibude zeleně a ubude parkovacích míst. (říjen 2025) | foto: Město Kroměříž

Architektonická studie navrhla zásadní změnu podoby náměstí v Kroměříži. Má být...
Architektonická studie navrhla zásadní změnu podoby náměstí v Kroměříži. Má být...
Architektonická studie navrhla zásadní změnu podoby náměstí v Kroměříži. Má být...
Architektonická studie navrhla zásadní změnu podoby náměstí v Kroměříži. Má být...
13 fotografií

Návrhy počítají s doplněním zeleně, omezením parkování či většími chodníky, díky čemuž se budou moci rozšířit restaurační zahrádky. Na náměstí se také bude moci konat více akcí.

„Jedná se o změnu, která by Velké náměstí měla pro občany zatraktivnit. A bude to změna na desítky let, proto nás samozřejmě zajímá, jaký názor na ni mají Kroměřížané,“ uvedl starosta Tomáš Opatrný (ANO).

Město k proměně připravuje veřejné projednání. Už nyní na webu zveřejnilo vizualizace, jejichž autorem je architektonické studio sikula architects z Brna.

Velké náměstí se promění. Kroměříž nechce, aby bylo odstavným parkovištěm

Návrh počítá s umístěním restauračních zahrádek jen po obvodu náměstí, lidé se díky širším chodníkům budou moci pohybovat po obou stranách zahrádek. Zastřešené by měly být jen sklápěcími deštníky, ne pevnou konstrukcí.

„Rovněž se uvažuje o částečném využití prostoru v podloubí, který by ale měl být na rozdíl od aktuálního stavu zpřístupněn i pro průchod pěších,“ sdělili architekti. Zahrádky rovněž není možné umístit na přístup do náměstí z Lennonovy uličky a ulice Křižné.

Pódium využívané při kulturních a společenských akcích by se přesunulo na západní stranu náměstí, která je nejvýše položeným místem, vznikne tady také pěší zóna. Pod mariánským sloupem se vytvoří prostor pro stravovací nebo zábavní zóny s možností zastínění. Počet parkovacích míst na náměstí klesne ze 103 na 58.

Jedná se o změnu na desítky let. Proto nás samozřejmě zajímá, jaký názor na ni mají Kroměřížané.

Tomáš Opatrnýstarosta Kroměříže

„Cílem návrhu je sledování evropských i světových trendů vymísťování dopravy z historických náměstí i center měst ve prospěch pěších,“ uvádějí autoři studie.

Podle architekta a člena městské komise Jakuba Zacha (Piráti) lze návrh hodnotit pozitivně a označil jej jako citlivý. „Respektuje měřítko a charakter barokního rámce náměstí, bez snahy o okázalé modernistické gesto. Současně přibývá laviček, zeleně a prostorů pro posezení, což podporuje delší setrvávání lidí v centru a tím i jeho oživení,“ popsal Zach.

Velké minus je podle Zacha absence veřejné architektonické soutěže. „Mohla by přinést více variant a odborné diskuse a tím pádem případně i originálnější a kvalitnější návrhy, jako to bylo například v Uherském Hradišti,“ upozornil.

Kroměříž rozšířila parkovací zónu v centru. Přibylo do ní i okolí náměstí

Velké náměstí se nachází v historickém centru města, velké slovo při podobě revitalizace tak měl Národní památkový ústav (NPÚ). Jeho připomínky byly do studie zapracovány. Týkaly se například snížení parkovacích míst pro auta.

„Přispěje to ke kvalitnější prezentaci architektonického prostoru náměstí a hlavního urbanistického celku – historického jádra města Kroměříže, které je charakteristické řadou kulturních památek včetně památky UNESCO,“ podotkla Petra Zelinková z kroměřížského pracoviště NPÚ. Podle ní však nestačí „jen“ změnit náměstí, je potřeba vypracovat komplexní řešení dopravy pro celé historické jádro Kroměříže.

Obyvatelé města na sociálních sítích hodně řešili, zda na Velkém náměstí nemůže vzniknout podzemní parkoviště či více zeleně. Velké náměstí se totiž hlavně v létě mění v „betonovou výheň“, kde se nelze schovat před pražícím sluncem.

Podzemní stavby? Nereálné

Památkáři však byli proti výstavbě v podzemí, důvodem byla mimo jiné statika okolních domů. A také by ještě předtím byly potřebné archeologické průzkumy spodních vrstev náměstí.

„Na náměstí není z hlediska památkové péče možné umisťovat nové stavby. Náměstí tvoří základní prvek historické urbanistické struktury a v souladu s principy památkového urbanismu je považováno za nezastavitelné území,“ reagovala Zelinková.

Podle vedení města mohou lidé využívat parkovací dům například na nedaleké Havlíčkově ulici. Zach ale zmínil, že omezení parkování na Velkém náměstí může vést k přetížení okolních ulic.

Kroměříž jen „na otočku“? Město přemýšlí, jak turisty udržet po delší dobu

„Revitalizace náměstí by měla jít ruku v ruce s řešením tohoto problému. Například výstavbou nového parkovacího domu či rozvojem inteligentního navigačního systému ukazujícího řidičům aktuální obsazenost parkovacích míst v centru,“ dodal.

I současný posun v možném vzhledu náměstí je však důležitý. „Jsem ráda, že se po tolika letech podařilo udělat alespoň pár krůčků dopředu,“ netají zastupitelka a bývalá starostka Daniela Hebnarová (ODS). „Sama jsem před lety s každou snahou narážela u památkářů. Centrum je městská památková rezervace, takže je to velmi složité.“

Podle ní se navíc může stát, že se podoba místa v budoucnosti ještě změní. „Když jsem viděla, že se tohle téma znovu otevírá, byla jsem skeptická, ale teď je vidět, že to jde. A věřím, že za dalších deset let už třeba vznikne i podzemní parkoviště, více zeleně a prostor pro lidi,“ doufá Hebnarová.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Na březích Novomlýnských nádrží se odehrál příběh, který si budou rybáři pamatovat ještě dlouho

Devátý ročník legendárního mistrovství Evropy v lovu kaprů Stairs2Hell 2025 přinesl všechno, co k tomuto závodu patří – napětí, nezdolnou vůli, dojetí i chvíle, kdy se voda stala svědkem lidských snů.

Nabourali formuli 1 na dálnici. Kdo to zaplatí? Odpovědi má policie i pojišťovna

Zkuste si představit jistě reálnou situaci. Na křižovatce nedobrzdíte a narazíte zezadu do auta před vámi. Jistě nepříjemné, jste jasným viníkem nehody. Případné opravy zaplatí vaše povinné ručení....

GALERIE: Signal Festival 2025 opět rozzářil Prahu. Poradíme, co stojí za to!

Prahu ovládl již 13. ročník Signal Festivalu. Centrum metropole se na čtyři dny proměnilo v jedinečnou galerii pod širým nebem, kterou letos rozzářilo dvacet světelných instalací. Umělci z Česka i ze...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Opatovské metro z téměř ptačí výšky. Unikátní nadhled na dopravní uzel sídliště Jižní Město v Praze

Další zastavení na neobvyklých výhledech na hlavní město. Nedávno jste se mohli podívat, jak vypadá rostoucí čtvrť na Smíchově v okolí a nad nádražím Smíchov. Teď se vydáme na Opatov.

Vymění eskalátor na Hájích za lanovku? O osudu obousměrného unikátu se rozhodne v lednu

Někteří si z něj dělají legraci. Chodcům ale pomáhá. Jen je trochu mate a často nefunkční. Důvodem je mimo jiné to, že jezdí v obou směrech. Co bude s problémovým eskalátorem na Hájích dál?

Plzeňské Divadlo J. K. Tyla uvede českou premiéru amerického dramatu Vtip

Humor na hraně života slibuje sobotní premiéra amerického dramatu Vtip na Malé scéně plzeňské Divadlo J. K. Tyla. Drama oceněné Pulitzerovou cenou uvidí diváci...

24. října 2025  11:57,  aktualizováno  11:57

V autě na dně Lipna byli léta pohřešovaní Rakušané, čeká se na potvrzení DNA

V citroënu, který ve středu vytáhli policejní potápěči ze dna lipenské přehrady, byli dva muži. Provedená pitva nalezených ostatků zároveň prokázala, že nezemřeli násilnou smrtí. Podle důvěryhodného...

24. října 2025  13:02,  aktualizováno  13:23

Strašidelný palác v Liberci

Strašidelná stezka palácem, setkání se strašidly, strašidelná zahrada i doprovodný program pro děti.

24. října 2025  13:17

Blanenský fotbalový stadion v Údolní získá nové zázemí za 42 milionů Kč

Blanenský fotbalový stadion v Údolní ulici získá nové zázemí za 42 milionů korun. Projekt počítá s přestavbou nevyhovujícího objektu, novou přístavbou,...

24. října 2025  11:43,  aktualizováno  11:43

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Neratovický zimní stadion je v havarijním stavu, zůstane zatím uzavřený

Zimní stadion v Neratovicích na Mělnicku, který je v havarijním stavu, zůstane zatím zavřený. Vedení města bude řešit, zda budovu opravit, nebo postavit novou....

24. října 2025  11:37,  aktualizováno  11:37

Autista s nožem a vytištěným parte advokátky nechtěl vraždit, rozhodl soud

Retardovaný autista, který si připravil parte pro advokátku a jel za ní tramvají s nožem, se nechystal vraždit. Podle závěru Vrchního soudu v Praze se dopustil pouze přečinu nebezpečného vyhrožování....

24. října 2025  13:02,  aktualizováno  13:02

Přerovský festival Hudboslovení láká letos na jazz,rock i latinskoamerické rytmy

Celkem 12 koncertů, dvě cestovatelské besedy i akce pro děti nabídne tradiční přerovský festival hudby a slova Hudboslovení. Dramaturgie připravila pro...

24. října 2025  11:29,  aktualizováno  11:29

10 tipů na pivní bary v Praze. Poradíme, kam za netradičními chutěmi

Už na konci července skončil legendární pivní bar Kulový blesk v centru Prahy. Dali jsme hlavy dohromady a přinášíme deset možností, kde ve stylu a s velkým výběrem zahnat hořkost. A nebo ji posílit,...

23. září 2025  18:50,  aktualizováno  24. 10. 13:39

Měření lesku i tloušťky zlacení. Vědci pomáhají s opravou olomouckého skvostu

Odborníci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (UP) pomáhají restaurátorům s loni zahájenou obnovou sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci, který je na Seznamu světového dědictví...

24. října 2025  12:42,  aktualizováno  12:42

Nejvyšší soud potvrdil verdikt v kauze vědeckotechnického parku Buštěhrad

Nejvyšší soud (NS) potvrdil verdikt v dotační kauze vědeckotechnického parku v Buštěhradě na Kladensku. Odmítl dovolání jednatele parku Jiřího Mráčka, právníka...

24. října 2025  10:59,  aktualizováno  10:59

Oslavy svátku svatého Martina v Kroměříži nabídnou žehnání vína i průvod

Oslavy svátku svatého Martina v Kroměříži nabídnou v úterý 11. listopadu jarmark i průvod městem s lampiony. Součástí akce Svatomartinské hodování bude...

24. října 2025  10:54,  aktualizováno  10:54

Kroměřížské náměstí má být přívětivější, přibude zeleně a omezí se parkování

Architektonická studie navrhuje zásadní změnu podoby Velkého náměstí v Kroměříži. Historické centrum má být přívětivější k lidem. Místní radnice zadala zpracování architektonické studie, ze které...

24. října 2025  12:12,  aktualizováno  12:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.