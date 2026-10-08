Velké náměstí v Kroměříži ozdobí na půl roku kamenná mozaika nazvaná Louže I.

Kamenná mozaika nazvaná Louže I. od Mariky Toman Bumbálkové ozdobí na půl roku Velké náměstí v Kroměříži. Bude umístěna v dlažbě v blízkosti zeleného záhonu přiléhajícího k budově radnice. O instalaci mozaiky se postará sama autorka, která je zároveň restaurátorkou, uvedl v dnešní tiskové zprávě mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek.
Mozaika nahradí umělecké dílo Asteroid sochaře Michala Gabriela, které bylo tento týden po půl roce z Kroměříže odvezeno. Vsazení mozaiky do dlažby nebude mít podle zástupců města vliv na zimní údržbu ani na bezpečnost chodců. "Jedná se o atraktivní dílo o rozměrech 140 krát 95 centimetrů, divácky podnětné a přívětivé. Mozaika je pochozí, takže bude usazena přímo v dlažbě," uvedl radní města pro kulturu a cestovní ruch Jiří Kašík (ZVUK 12, za OK občané Kroměříže).
Umisťování uměleckých děl do venkovního prostoru má v Kroměříži tradici. Iniciátorem výstavy Asteroidu i mozaiky Louže I. je majitel galerie a sbírky umění Pekelné sáně Josef Maixner. Stojí také za instalací plastik s názvem Průzkumníci z dílny sochaře Gabriela, které budou v parku u parkovacího domu ve Velehradské ulici do jara příštího roku.