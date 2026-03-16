Venkovní kluziště v Kroměříži navštívilo 7522 bruslařů, meziročně méně

Venkovní kluziště na Hanáckém náměstí v Kroměříži zaznamenalo ve skončené zimní sezoně, která trvala téměř tři měsíce, meziročně slabší návštěvnost. Zabruslit si na něj přišlo 7522 platících zájemců, uvedla v dnešní tiskové zprávě Petra Čubová z tiskového oddělení kroměřížské radnice. O rok dříve to bylo rekordních 12.317 bruslařů. Kluziště zakoupené městem bylo poprvé v provozu v zimě mezi lety 2021 a 2022.
V dosud poslední sezoně si lidé na kluzišti mohli zabruslit od 10. prosince loňského roku do letošního 8. března. "Přípravu kluziště i ledové plochy letos komplikoval déšť, později se provoz musel vyrovnat také s teplejším počasím. Přesto se podařilo udržet mobilní kluziště v provozu rekordně dlouho a bruslení nabídnout také během jarních prázdnin," uvedl místostarosta Karel Holík (SOCDEM).
Za bruslení zaplatili zájemci desetikorunu, stejně jako v předchozí sezoně. Využít znovu mohli také půjčovnu bruslí. Službu ve skončené sezoně využilo 1812 bruslařů. Součástí zázemí byly uzamykatelné skříňky na obuv a osobní věci i bufet s občerstvením. Kluziště využívaly nejen rodiny s dětmi, ale také základní a mateřské školy. "Pro děti je to možnost pohybu a zároveň příležitost strávit čas s rodiči nebo kamarády," doplnil místostarosta.
Město kluziště koupilo v roce 2020 zhruba za 2,7 milionu korun, v zimní sezoně 2020 až 2021 jej však kvůli pandemii koronaviru a souvisejícím opatřením nemohlo provozovat. Delší strany kluziště mají 28 metrů, kratší 13 metrů. Pořízením kluziště se Kroměříž snaží řešit problém s omezenými hodinami bruslení pro veřejnost na zimním stadionu.