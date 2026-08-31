Autobusy jezdí čtyřikrát denně v každém směru, zastavují ve vybraných obcích. Cestující prvním ranním spoji ze Zlína a posledním večerním z Trenčína musejí počítat s tím, že budou v Uherském Brodě přestupovat.
|
Zlínský a Trenčínský kraj posilují přeshraniční dopravu o autobusové spoje
V Trenčíně je linka navázána na vlaky do Bratislavy, Košic a do Púchova. V Uherském Brodě do Olomouce, Prahy i ve směru na Uherské Hradiště. Na jejím spuštění se podílí Zlínský a Trenčínský kraj.
„Dlouhodobou snahou Zlínského kraje je propojovat naše dva sousední regiony,“ zmínil náměstek hejtmana pro dopravu Radek Doležel (ANO).
Vytíženost mezistátních vlaků je slabá
Kraje začaly v roce 2024 vypravovat vlaky z Horní Lidče do Púchova, které po výluce na kolejích nahradily autobusy, jež vyjíždějí ze Vsetína. Jejich vytíženost je ale velmi slabá, přes hranici projedou v průměru tři cestující. Většina lidí spoje využívá jenom na svých stranách hranic.
Letos v červnu začaly jezdit autobusy ze Strání do Nového Mesta nad Váhom. Teď přibylo spojení Zlína s Trenčínem.
|
Spojem jezdí přes hranici jen tři pasažéři, přesto kraj dopravu hájí. A vyjede další linka
„Zavedení nové mezistátní linky má obrovský význam nejen pro dojíždění lidí z obou stran hranice za prací a vzděláním, ale zvyšuje i atraktivitu regionu v oblasti cestovního ruchu a poznávání kraje v souvislosti s titulem Trenčína jako Evropského hlavního města kultury,“ sdělil předseda Trenčínského kraje Jaroslav Baška.
Jízdné je možné platit v korunách i v eurech, bankovní kartou, mobilem nebo kartou Zetka, případně prostřednictvím mobilní aplikace FAIRTIQ.
|
Sedmipatrová nádražní budova se má ve Zlíně začít stavět už příští rok
Oba kraje chtějí v posilování přeshraničního spojení pokračovat, protože to považují za službu občanům. Příští rok má začít jezdit autobus z Dubnice nad Váhom do Brumova-Bylnice a Valašských Klobouků.
Podle krajského opozičního zastupitele a starosty Vsetína Jiřího Čunka (KDU-ČSL) jde o mrhání veřejnými prostředky a kraj by měl tuto službu přestat platit. Starostové dalších měst a obcí na Valašsku však nové spoje spíše vítají.