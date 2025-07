„Bateriové vlaky, tedy vlaky poháněné elektrickou energií uloženou v bateriích, nabízejí několik výhod, zejména ve srovnání s dieselovými vlaky a v některých případech i s elektrickými vozy napájenými z trolejí,“ předestřel náměstek hejtmana přes dopravu Radek Doležel. „Mezi ty hlavní patří nižší provozní náklady, menší nároky na údržbu a ekologický provoz,“ zdůraznil.

Bateriové vlaky budou také šetrnější vůči lidem, kteří bydlí poblíž tratí, neboť jsou tišší než dieselové. Ke svému provozu navíc nepotřebují trakční vedení, takže mohou jezdit i na neelektrifikovaných tratích.

Kraj je nasadí na linkách z Rožnova pod Radhoštěm do Valašského Meziříčí, Vsetína, Valašských Klobouků i Bylnice. Dále na tratích mezi Velkými Karlovicemi a Vsetínem nebo Vizovicemi a Otrokovicemi, odkud budou pokračovat do Přerova a Olomouce či Starého Města.

Jezdit mají od zavedení jízdních řádů v prosinci 2029, kdy už budou vysoutěžení dopravci na následujících deset let.

„Dopravci na jejich pořízení budou moci použít dotace z Modernizačního fondu, o které v nejbližší době zažádá Zlínský kraj jako objednatel veřejné dopravy. Získáním této dotace je nákup bateriových vlaků podmíněn,“ vysvětlila krajská mluvčí Soňa Ličková.

Autobusy na zelený vodík

Zlínský kraj usiluje také o to, aby v linkové dopravě jezdily od konce roku 2029 první autobusy na zelený vodík, k jehož vzniku je potřeba jenom voda a elektrická energie. Jeho výroba je zatím drahá, ale to by se mělo časem změnit.

Napajedelská firma Solar Global jako první v Česku zahájila jeho výrobu a chystá i první plničku, tedy vodíkovou čerpací stanici.

„Autobusy si budou moci natankovat vodík stejně jako na benzinové pumpě a jezdit ekologicky po Zlínském kraji,“ sdělil majitel firmy Solar Global Vítězslav Skopal.

Náklady na plničku jsou 50 milionů korun, ministerstvo dopravy zaplatí 85 procent dotací. Další chce firma postavit ve Starém Městě a v Popovicích.

„Chceme být inovátorem v oblasti veřejné dopravy, nabídnout obyvatelům komfortní a ekologicky šetrnou přepravu a zároveň snižovat uhlíkovou stopu,“ podotkl Doležel.