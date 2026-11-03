Veřejnoprávní média podpořily v centru Zlína stovky lidí, studenti i veřejnost

Stovky lidí v centru Zlína dnes odpoledne podpořily veřejnoprávní média. Nesouhlas s plánovaným převedením financování veřejnoprávních médií pod stát vyjádřili studenti, pedagogové, herci i veřejnost. Před rektorátem zlínské Univerzity Tomáše Bati (UTB) se v 16:36 sešli zejména studenti univerzity i středních škol a pedagogové, někteří měli na hlavě papírové čepice po vzoru Večerníčka. U blízké lavičky Václava Havla začala ve stejnou dobu akce, kterou zorganizovala iniciativa pracovníků České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) Veřejnoprávně.
Studenti se sešli před budovou rektorátu, pod sochou T. G. Masaryka rozvinuli transparent Spolu jsme hlasitější. Vlály české vlajky, studenti měli transparenty "ČT a ČRo nejsou vládní playlist. Teď je čas se ozvat" či "Večerníček mi přál v 19:00 dobrou noc a vláda mi přinesla ve 4:36 noční můry".
"Jsme tady dneska kvůli tomu, že chceme vyjádřit podporu veřejnoprávním médiím. Chceme se ohradit nejenom vůči tomu, co se projednávalo v Poslanecké sněmovně týden či dva zpátky, ale taky vůbec ke stylu a způsobu silové politiky. Nejde jenom o ty změny, ale o to, co za styl jednání a vlády vyzařuje nyní z naší vlády," řekla dnes ČTK jedna z organizátorek a studentka Emma Marková.
Akce vznikla spontánně v ateliéru Audiovizuální tvorba Fakulty multimediálních komunikací UTB. "Vzhledem k tématu této stávky a k tomu, že se jedná o veřejnoprávní média, tak je to téma pro nás hodně důležité," uvedla Marková. Zapojili se i studenti z dalších fakult a středních škol.
U lavičky Václava Havla promluvili o důvodech stávky a svých požadavcích pracovníci zlínské redakce ČT a ČRo. Za herce zlínského divadla vystoupil Gustav Řezníček, který poděkoval zaměstnancům obou veřejnoprávních médií. "Prokázali statečnost, odvahu a hlavně jakési morální krédo, morální charakter, že nechtějí zprostředkovávat informace, o kterých vědí, že nejsou pravdivé nebo že jsou nějak zkreslené, a že dnešní stávkou dokazují to, že vykonávají svou práci tak, jak mají a jak by měli," uvedl Řezníček.
Média veřejné služby podpořil i předseda krajské rady Junáka Petr Foltýn. "Jako skauti a členové organizace, která je úzce spjata s demokratickým vývojem naší země a která pečuje o všestranný a hodnotově zakotvený rozvoj mladých lidí, máme zájem na tom, aby veřejnoprávní média mohla dlouhodobě, nezávisle a kvalitně naplňovat své poslání. Oceňujeme mimo jiné všechno to, co vytvářejí pro děti a mládež, jejich roli spolehlivého zdroje rychlých a ověřených informací během mimořádných a krizových událostí i rozsah zpravodajství ze všech regionů," uvedl Foltýn.
Vládní návrh počítá se zrušením televizních a rozhlasových poplatků, převedením financování veřejnoprávních médií pod stát, obě veřejnoprávní média by navíc měla méně peněz. Sněmovna předlohu v sobotu 24. října nad ránem přes odpor opozice poslala do dalšího kola projednávání. Opozice mluví o zestátnění obou veřejnoprávních médií, o ohrožení jejich nezávislosti či o jejich destrukci. Vládní tábor nesouhlasí, změna financování podle něj není útokem na demokracii, ale naplněním předvolebního slibu a snahou o efektivnější hospodaření ČT a ČRo. Premiér Andrej Babiš (ANO) o víkendu uvedl, že ministerstvo financí pracuje na návrhu financování, podle něhož by peníze na provoz ČT a ČRo nešly z rozpočtu a poplatky zůstaly zachovány na dobrovolné bázi.