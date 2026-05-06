Věřící si na Kroměřížsku připomenou poutí památku umučeného faráře Sarkandra

Památku umučeného holešovského kněze Jana Sarkandra si věřící na Kroměřížsku připomenou v sobotu 9. května poutí z Holešova na Kroměřížsku na Svatý Hostýn. Letos to bude její desátý ročník. Účastníky čeká přibližně 15 kilometrů dlouhá trasa. Stejně jako v minulých letech, také tentokrát bude pouť v historizujícím stylu, chybět nebudou účastníci v krojích, řekla dnes ČTK starostka pořádající jednoty Orel Holešov Lenka Karhanová.
Poutníci vyrazí v sobotu v 08:00 od kostela Nanebevzetí Panny Marie v Holešově. V čele procesí tradičně ponesou kříž a ostatky svatého Jana Sarkandra. "Spolu se Sarkandrem si při pouti letos chceme připomenout i kněze a členy Orla, kteří budou blahořečení, Jana Bulu a Václava Drbolu," uvedla Karhanová.
Poutníci, kterých každoročně bývá kolem stovky, půjdou z Holešova na Svatý Hostýn obvyklou trasou přes holešovský zámecký park, Dobrotice, Jankovice, Chomýž, Brusné, Slavkov pod Hostýnem a okolo Vodní kaple pod vrcholem Hostýna. "Při příchodu do obcí zvoní kapličky, lidé nás tam vítají a připravují nám občerstvení," řekla Karhanová.
Zatímco v prvních ročnících předcházela pouti bohoslužba v holešovském kostele, už několik let se koná až na Hostýně. V bazilice Nanebevzetí Panny Marie začne v 15:00. Pouť lze absolvovat i na etapy, případně jít jen její část. Pořadatelé očekávají, že by se k ní tentokrát mohli připojit i cyklisté. Pro méně pohyblivé zájemce vypraví organizátoři na Svatý Hostýn autobus.
K Janu Sarkandrovi se váže legenda z roku 1620, kdy Moravu plenili polští kozáci, takzvaní lisovčíci. Podle ní tehdy z městských bran Holešova vyšlo procesí v čele se Sarkandrem, který svou náboženskou autoritou útok zastavil. Po odvrácení útoku kozáků byl však Sarkander obviněn, že o něm předem věděl. Byl vyslýchán a poté umučen v Olomouci.
Bezprostředně po umučení začali lidé Sarkandra uctívat, na Moravě vznikaly jeho sochy a obrazy. Za blahoslaveného však byl prohlášen v roce 1859, svatořečil ho papež Jan Pavel II. v roce 1995. Pro katolíky Sarkander představuje vzorného služebníka Páně, kterého si Bůh vyvolil jako nástroj zkoušek i milosti.