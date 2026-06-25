Vesnicí roku Zlínského kraje jsou Boršice, postupují do celostátního kola

Autor: ČTK
  10:40aktualizováno  10:40
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| foto: ČTK

Vesnicí roku Zlínského kraje jsou letos Boršice na Uherskohradišťsku, které se staly držitelem zlaté stuhy za vítězství v krajském kole soutěže. Porotu zaujaly komplexním a dlouhodobě udržitelným přístupem k rozvoji obce. Při vyhlášení výsledků soutěže to dnes ve Zlíně uvedl předseda hodnotící komise Josef Masař (KDU-ČSL), starosta Dolní Lhoty na Zlínsku, která zvítězila v krajském kole soutěže před dvěma lety a v celostátním skončila třetí. Letos se do klání v kraji přihlásilo 11 samospráv, loni sedm.

Starosta vítězné vesnice Petr Dula (nestr., za TOP 09) míní, že úspěch v krajském kole soutěže je především oceněním pro lidi, kteří v Boršicích žijí a přispívají k jejich rozvoji. V obci působí přes 20 spolků, aktivní je také v investicích. "My jsme za těch deset let udělali nějakých 80 investičních projektů. Ten největší byl dostavba základní školy přibližně za 100 milionů, kdy máme jednu celou školu, krásný školský areál, kde nám teď vznikla ještě dětská skupina, mateřská škola. Takže to školství u nás, to je asi ta jednička," řekl dnes starosta ČTK a České televizi.

Předseda hodnotící komise u Boršic vyzdvihl nejen investice do veřejné infrastruktury, ale také do vzdělávání, služeb pro rodiny i seniory a dále odpovědný přístup k hospodaření. "Obec systematicky rozvíjí moderní a ekologické řešení, pečuje o veřejný prostor i krajinu," uvedl Masař. Boršice jsou podle něj výjimečné i bohatým společenským a kulturním životem založeným na aktivním zapojení obyvatel.

Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu získala v krajském kole Vesnice roku Topolná na Uherskohradišťsku. Zelenou stuhu za péči o zeleň, krajinu, veřejná prostranství a životní prostředí obdržel Ořechov na Uherskohradišťsku. Modrou stuhu za společenský život, bílou stuhu za činnost mládeže ani fialovou stuhu pro inovativní obec letos komise vzhledem k počtu přihlášených vesnic neudělila.

Vítěz republikového kola soutěže, do něhož Boršice postoupily, bude vyhlášen 19. září v Písečné v Pardubickém kraji, která se loni stala republikovým vítězem. V celém Česku se letos do soutěže přihlásilo 245 obcí, loni jich bylo 181. V roce 2025 získaly ve Zlínském kraji titul Vesnice roku Nedachlebice na Uherskohradišťsku, v celostátním kole se mezi první trojicí neumístily.

Soutěž Vesnice roku se koná od roku 1995. Vyhlašují ji Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR a ministerstva pro místní rozvoj a zemědělství. Cílem je povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji jejich domova a seznámit veřejnost s významem venkova. Upozorňuje také na aktivity obcí a jejich obyvatel, kteří vesnice zvelebují, rozvíjejí tradice a zapojují se do společenského života.

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