Obava z větrníků sílí. Zlínský kraj sbírá námitky obcí proti vzniku zón

Petr Skácel, ČTK
  9:32aktualizováno  9:32
Tento týden dorazil na jednání krajského zastupitelstva, aby zjistil postoj hejtmanství na vládou navrhované akcelerační oblasti. Jde o administrativně vymezená území, kde má být rychlejší a jednodušší povolování projektů obnovitelných zdrojů energie, zejména větrných a solárních elektráren. Malé valašské obce Kunovice, kde Josef Haša dělá starostu, se totiž mají bezprostředně dotýkat hned dvě tyto zóny.
Pohled na místní část Zlína Malenovice. Na levé straně snímku se nachází návrší...

Pohled na místní část Zlína Malenovice. Na levé straně snímku se nachází návrší Svárovec, kde by mohla vyrůst fotovoltaická elektrárna. Místní lidé se bojí, že naruší ráz krajiny. (duben 2026) | foto: Pavel StojarMAFRA

V části Zlína Malenovice by mohla vyrůst fotovoltaická elektrárna. Místní lidé...
V části Zlína Malenovice by mohla vyrůst fotovoltaická elektrárna. Místní lidé...
V části Zlína Malenovice by mohla vyrůst fotovoltaická elektrárna. Místní lidé...
V části Zlína Malenovice by mohla vyrůst fotovoltaická elektrárna. Místní lidé...
8 fotografií

„Občané mají obavy z toho, že by se pouhých 500 metrů od obydlí mohl nacházet větrník vysoký až 250 metrů. Je těžké si představit, že by takový návrh mohl projít bez odporu obyvatel,“ vysvětlil Haša.

„Když jsme na konci dubna měli zastupitelstvo, po delší době tam přišlo hodně lidí. Toto téma je výrazně zajímá a jejich názor je jednoznačně negativní,“ vyzdvihl.

Právě kraje můžou až do 15. května akcelerační oblasti připomínkovat. Zlínský hejtman Radim Holiš potvrdil, že tohoto práva využije.

Bezvětrný kraj se možná dočká nové vrtule, ve hře je elektrárna v Holešově

„Chceme hlavně vznést připomínky obcí, které se už vyslovují. Budeme plně respektovat, pokud se obec rozhodne, že nechce a nebude chtít nikdy na svém území větrnou či fotovoltaickou elektrárnu a podpoříme ji v tom rozhodnutí. A pokud se rozhodne, že chce, rovněž i tady bude respektováno její rozhodnutí,“ řekl Holiš.

Kraj pošle ministerstvu souhrnnou zprávu

Města a obce, jichž se to týká, mají poslat kraji svoje podněty do pondělí 11. května. Už nyní k němu míří usnesení obecních zastupitelstev či petice včetně odborných argumentů. Kraj pak pošle souhrnnou zprávu ministerstvu pro místní rozvoj. Rozhodnutí se očekává v srpnu.

Obcím se nelíbí akcelerační oblasti, protestují proti větrným elektrárnám

Možnosti obcí, jak ovlivnit podobu či umístění akceleračních zón, přitom nejsou velké. „Pokud nemají v daném území vlastní pozemky, je to pro ně složité,“ upozornil primátor Zlína Jiří Korec (ANO). Města se týká zóna v Malenovicích, kde některé parcely vlastní, a proto se proti ní vymezí.

„Mimochodem, jsem zvědavý na ekologické spolky, jestli zde budou hájit životní prostředí tak usilovně jako v jiných případech,“ naráží Korec na protesty a právní obstrukce spojené s výstavbou dálnic.

Podle něj není zóna v Malenovicích vybraná šťastně. „Dávat solární elektrárny na severní svah nedává moc smysl, budeme se snažit zónu odmítnout,“ řekl Korec.

Pohled na místní část Zlína Malenovice. Na levé straně snímku se nachází návrší Svárovec, kde by mohla vyrůst fotovoltaická elektrárna. Místní lidé se bojí, že naruší ráz krajiny. (duben 2026)
V části Zlína Malenovice by mohla vyrůst fotovoltaická elektrárna. Místní lidé se bojí, že naruší ráz krajiny. Proto uspořádali protest a sepisují petici. (29. duben 2026)
V části Zlína Malenovice by mohla vyrůst fotovoltaická elektrárna. Místní lidé se bojí, že naruší ráz krajiny. Proto uspořádali protest a sepisují petici. (29. duben 2026)
V části Zlína Malenovice by mohla vyrůst fotovoltaická elektrárna. Místní lidé se bojí, že naruší ráz krajiny. Proto uspořádali protest a sepisují petici. (29. duben 2026)
8 fotografií

Dojde k vyvlastňování?

Podle valašskomeziříčského starosty Roberta Stržínka (ANO) mají města a obce v ruce jeden možný nástroj. „Tato zařízení bude třeba napojit na energetickou soustavu a dotáhnout k nim přípojky, což bude možné jen přes obecní pozemky,“ konstatoval Stržínek. „Tam je prostor celý projekt zastavit, zpomalit nebo pro něj nastavit nepřekročitelné podmínky.“

Dvě stě lidí ve Zlíně protestovalo proti fotovoltaice, podepisují také petici

Krajský radní Miroslav Zemánek však upozornil, že tak snadné to být nemusí. „Pokud by elektrárny stavěl distributor, stalo by se to kritickou infrastrukturou. A ta může být vyvlastněna, pokud nedojde k dohodě s majiteli pozemků,“ podotkl.

„Nevíme, jestli bude přípojku dělat ČEZ, nebo soukromý investor, pořád jsme na začátku,“ reagoval starosta Haša, podle něhož mají pozemky kolem Kunovic, na nichž může v budoucnu větrná elektrárna stát, desítky majitelů. „Je mezi nimi i obec, vlastníme lesní pozemky nebo užší pásy vymezené na polní cesty nebo remízky,“ uvedl.

„Pořád nechci věřit, že by se tam mohlo něco stavět bez našeho souhlasu. Ale taky máme my i další obce obavu, že se nás nakonec nikdo nebude na nic ptát. Jsem lehce skeptický,“ dodal Haša.

Větrné elektrárny jsou ve Zlínském kraji tabu, jediná „zdobí“ Hostýn

Vedení Kunovic označilo vymezení akceleračních oblastí za „mimořádně rozsáhlý zásah, který je necitlivý vůči krajině, přírodním hodnotám i životu obyvatel“.

Návrh akceleračních zón aktuálně na území Zlínského kraje zahrnuje pět míst, v nichž má být možné v jednodušším povolovacím řízení připravovat stavby větrných elektráren. Dalších šest chystaných zón zasahujících do regionu má usnadnit budování solárních elektráren. Připomínky budou moci kraje, obce i veřejnost uplatnit do 1. června včetně.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře skončilo bez dohody obou politiků. „Musím říci,...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti. Řešit jej mohou pouhou domluvou i mnohatisícovými částkami. V krajním případě hrozí i zákaz řízení až...

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset počítat s komplikacemi. Linka C se na tři dny výrazně omezí. Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Strahovská Devastation Tour. Historie kopce odchází, unikátní vily jdou k zemi, jiné už mají namále

Ulice Tichá. Na jejím konci je malá Devastation tour.

Při touláním Prahou lze narazit na architektonickou minulost města. Na tu dávnou i relativně čerstvou. Některé stavby ale mají na kahánku. Chátrají pomalu a nenápadně. Jižní svahy strahovského kopce...

Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí

Arboretum Všenory je méně známou alternativou k velkým zahradám typu Průhonice....

Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet narcisů, tulipánů, čemeřic i fialových vřesovců. To jsou jen některá z mnoha právě rozkvétajících...

Klicperovo divadlo uvede 16. května premiéru hry Láska na první pohřeb

ilustrační snímek

Klicperovo divadlo v Hradci Králové uvede v sobotu 16. května poslední premiéru divadelní sezony 2025/2026. Bude jí inscenace Tomáše Dianišky Láska na první...

10. května 2026  9:15,  aktualizováno  9:15

Hasiči v noci na Jihlavsku likvidovali dva požáry lesa, nikdo se nezranil

ilustrační snímek

Hasiči likvidovali v noci na dnešek dva požáry lesa na Jihlavsku. U obce Hutě museli vyhlásit druhý ze čtyř stupňů požárního poplachu. Hořelo také u Boršova,...

10. května 2026  8:25,  aktualizováno  8:25

Běžecký festival Rozběháme Česko zvedl z gauče více než patnáct stovek běžců!

10. května 2026  9:59

Univar Solutions oznamuje změny ve vedení

10. května 2026  9:46

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Lysá n. L. chystá obnovu stromů v zámeckém parku, 200 nejpoškozenějších pokácí

ilustrační snímek

Lysá nad Labem na Nymbursku chystá rozsáhlejší obnovu stromů v zámeckém parku. Čtvrtina z 3000 převážně listnatých stromů je silně poškozených nebo v...

10. května 2026  8:10,  aktualizováno  8:10

Lysá n. L. chystá obnovu stromů v zámeckém parku, 200 nejpoškozenějších pokácí

ilustrační snímek

Lysá nad Labem na Nymbursku chystá rozsáhlejší obnovu stromů v zámeckém parku. Čtvrtina z 3000 převážně listnatých stromů je silně poškozených nebo v...

10. května 2026  8:10,  aktualizováno  8:10

Obava z větrníků sílí. Zlínský kraj sbírá námitky obcí proti vzniku zón

Pohled na místní část Zlína Malenovice. Na levé straně snímku se nachází návrší...

Tento týden dorazil na jednání krajského zastupitelstva, aby zjistil postoj hejtmanství na vládou navrhované akcelerační oblasti. Jde o administrativně vymezená území, kde má být rychlejší a...

10. května 2026  9:32,  aktualizováno  9:32

Noc kostelů na Vysočině připomene i kněze Bulu a Drbolu popravené komunisty

ilustrační snímek

K letošní Noci kostelů se na Vysočině přihlásilo přes 80 chrámů. Na prohlídky, koncerty nebo hry pro děti zvou zájemce římskokatolické i evangelické kostely,...

10. května 2026  7:50,  aktualizováno  7:50

Překonání rekordu v dálkové dopravě trvalo hasičům za Žďársku přes 15 hodin

ilustrační snímek

Členům více než 300 sborů dobrovolných hasičů se v sobotu před půlnocí na Žďársku podařilo překonat rekord v dálkové přepravě vody. Při akci nazvané Vrátíme...

10. května 2026  7:47,  aktualizováno  7:47

Ani v Letňanech nezapomněli na padlé hrdiny světových válek. Jedna z páteřních ulic této městské části je pojmenována po některých z nich – je to ulice Beranových.

vydáno 10. května 2026  9:20

Advantage Consulting, s.r.o.
PEDIATR (110.-140.000Kč+BYT+BONUS)

Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj
nabízený plat: 110 000 - 140 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Překonání rekordu v dálkové dopravě trvalo hasičům za Žďársku přes 15 hodin

ilustrační snímek

Více než 300 dobrovolných hasičů se v sobotu před půlnocí na Žďársku podařilo překonat rekord v dálkové přepravě vody. Při akci nazvané Vrátíme Svratku do...

10. května 2026  7:44,  aktualizováno  7:44

Praha 1

Praha 1

Komunistická oslava Dne vítězství na Staroměstském náměstí.9.5.2026.

vydáno 10. května 2026  9:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.