Většina starostů za ANO ve městech ve Zlínském kraji bude obhajovat své mandáty. Na dnešní tiskové konferenci ve Zlíně to řekl hejtman a krajský předseda hnutí Radim Holiš. Kandidátní listiny pro podzimní komunální volby už schválil krajský sněm ANO, v závěru června je podle něj ještě musí schválit celostátní sněm.
Ve Zlíně bude znovu jedničkou kandidátky ANO primátor Jiří Korec. V Kroměříži ji povede starosta Tomáš Opatrný. V dalších dvou okresních městech kraje ANO starosty nemá. V Uherském Hradišti bude na prvním místě kandidátní listiny místostarostka Jana Grygarová a ve Vsetíně místostarosta Petr Kudlík.
Ve Zlíně je Korec primátorem dvě volební období a chce na to navázat i v dalších čtyřech letech. Za volební priority považuje podporu bydlení a podnikatelské sféry. Zmínil i zavedení modrých parkovacích zón, rekonstrukci náměstí Míru nebo stavbu takzvané pravobřežky, tedy silnice, která propojí hlavní tah Zlínem od Otrokovic s druhou stranou města bez nutnosti projíždět centrem. Primátor podporuje i zvažovanou změnu rozpočtového určení daní, díky níž by městu vzrostly příjmy. "Můžeme mít krásné plány, ale finanční realita nás vždycky posadí, jak se říká, na zadek," řekl Korec.
Ze zástupců ANO bude obhajovat starostovské křeslo například také Hana Večerková v Otrokovicích na Zlínsku, Milan Fritz v Holešově na Kroměřížsku nebo Jaromír Žůrek v Hulíně na Kroměřížsku. "Dívali jsme se na jejich práci a mají právo zúčtovat za ty čtyři roky, aby jim lidé řekli, jestli pro to město dělali to nejlepší, co mohli. Takže jdeme do toho s nimi. Jediná změna je v Kunovicích (na Uherskohradišťsku), Pavel Vardan se rozhodl už nepokračovat ve veřejné roli, což nás mrzí, protože to byl jeden z nejúspěšnějších starostů," řekl Holiš.
Zatímco při komunálních volbách před čtyřmi lety ANO podle Holiše nasadilo v kraji 24 kandidátních listin, letos by jich mělo být 33. „V řadě měst a obcí bude kandidovat hnutí ANO s nezávislými kandidáty, kde bude třeba jenom pár členů za hnutí ANO,“ uvedl Holiš.
ANO dnes oficiálně představilo také kandidáty pro letošní senátní volby. Za obvod 78 Zlín to bude bývalý rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Vladimír Sedlařík a za obvod 81 Uherské Hradiště zdravotnický záchranář Jiří Vašica, oba jako nestraníci. Na Zlínsku je nyní senátorem Tomáš Goláň z ODS a na Uherskohradišťsku lidovec Josef Bazala, usilují o obhajobu mandátu. Sedlařík za své priority označil rozvoj průmyslu, nových technologií, infrastruktury, dostupného bydlení nebo sociálního zázemí. Pro Vašicu je zásadní rozvoj zdravotnictví a podpora sportu.
Volby do obecních zastupitelstev a části senátu se uskuteční 9. a 10. října. V komunálních volbách na podzim 2022 získalo ANO ve Zlíně 31,97 procenta hlasů. V Kroměříži mělo hnutí ANO podporu 21,93 procenta, ve Vsetíně 20,06 procenta a v Uherském Hradišti 18,70 procenta hlasů. V senátních volbách v roce 2020 hnutí ANO v obvodu 78 Zlín a 81 Uherské Hradiště svého kandidáty nepostavilo.