Rekonstrukce radniční věže v Kroměříži potrvá déle, než město předpokládalo. Stavbaři v její horní části objevili letité trámy v havarijním stavu, které bude nutné vyměnit či opravit. V dnešní tiskové zprávě to uvedl mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek. Věž rekonstruuje město od června. Náklady měly činit přibližně 10,5 milionu korun, hotovo mělo být v červnu příštího roku. Náklady i termín dokončení prací se však kvůli vícepracím změní.
Poškozené trámy jsou podle vedoucího radničního odboru investic Libora Pecháčka nosné a jsou součástí zakrytého hrázděného zdiva. "Drží celou horní část věže, jež váží více než 20 tun. Jejich havarijní stav nebylo možné zjistit dříve, než byla tato část věže odkryta. Trámy jsou v rozích shnilé a prožrané červotočem. To, že konstrukce bude v tak špatném stavu, nikdo nečekal," řekl Pecháček.
Odborníci se nyní zabývají tím, jak problém vyřešit. "Existují dvě varianty. V první by byla střešní část věže jeřábem zvednuta, dána na zem a celá konstrukce, která ji drží, by byla kvalitně repasována za použití prvků z nových dubových trámů. Druhá varianta spočívá v odstranění zničených částí trámů a jejich opravě na místě, což je technicky velmi náročné. Podle pracovníků památkové péče se jedná o cennou konstrukci z doby třicetileté války, tedy z první poloviny 17. století, a jde tak o jednu z nejstarších dřevěných konstrukcí ve městě," uvedla Jana Gregorová, která má na odboru investic na starosti péči o památky.
Trámy chátraly od rekonstrukce, která se uskutečnila zhruba před 80 lety. "Tehdy nebyly vyspádovány pochozí části věže – balustrády šestého nadzemního podlaží, a tak voda při deštích desítky let nestékala dolů z věže, ale zatékala právě dovnitř do dřevěné konstrukce," doplnila Gregorová.
Věž je součástí historické budovy radnice, která je zapsána na seznamu kulturních památek. "Od zvoleného způsobu prací, který se bude odvíjet od posudků a stanovisek odborníků a který by měl být znám v následujících týdnech, se bude odvíjet posun termínu dokončení prací a také jejich cena, která bude oproti předpokládaným nákladům bohužel vyšší. S ohledem na nutnost opravy památky a také na bezpečnost občanů je ale nezbytné tyto práce realizovat," uvedl starosta Tomáš Opatrný (ANO).
Oprava věže zahrnuje stavební i restaurátorské práce zaměřené na obnovu fasády i vnitřních prostor. Řemeslníci již z věže sejmuli korouhev, hvězdici a makovici, která obsahovala tři kovové tubusy. V každém z nich byly pečlivě zapečetěné role s dokumenty listinného charakteru. Dva z nich ukrývaly spisy a fotografie z let 1885 a 1886, třetí dokumenty, pohlednice a dobové tiskoviny z roku 1906. Město hodlá tubusy na věž vrátit a do jednoho tubusu dát aktuální dokumenty a předměty, které budou odkazem pro další generace.