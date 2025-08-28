„K zadržení uprchlého vězně vedla profesionální práce, týmová spolupráce a dávka odhodlání,“ popsala práci kolegů mluvčí policie Monika Kozumplíková.
Jednadvacetiletý muž, který byl odsouzený za majetkovou trestnou činnost, uprchl v polovině srpna po skončení své pracovní směny. Policisté prvosledové hlídky ze Zlína pak získali informaci, že se pohybuje na Zlínsku.
Několik dnů pak shromažďovali informace a podařilo se jim vypátrat jeho úkryt. Skrýval se v odstaveném nepojízdném autě u lesa mezi obcemi Velíková a Lukov.
Noční akce byla úspěšná
Na místo vyrazilo šest policistů, tedy prvosledová hlídka společně se dvěma hlídkami policistů z pohotovostního a eskortního oddělení. Museli si nejdříve stanovit perimetr, který bylo nutné prohledat, aby zaparkované vozidlo našli.
„Postupovali s maximální opatrností, protože nebylo jasné, zda vězeň není ozbrojený, a zároveň hrozilo, že se pokusí o další útěk,“ podotkla Kozumplíková.
„Po několika minutách vozidlo uviděli a okamžitě k němu vyběhli. Ačkoli se zdálo, že je prázdné, brzy si všimli pohybu uvnitř. Muž se skutečně ukrýval v zavazadlovém prostoru,“ doplnila.
Po několika výzvách policistů uprchlík vylezl z úkrytu. Po nezbytné administrativě ho předali zpět do výkonu trestu.
