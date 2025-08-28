VIDEO: Policie ukázala noční zadržení uprchlého vězně, ukrýval se v kufru auta

Autor: fuk
  10:42
Po několikadenním pátrání zadrželi policisté ze Zlína trestance, který nepozorovaně uprchl z nestřeženého pracoviště mimo areál věznice v Jihomoravském kraji. Policisté nyní zveřejnili záznam z noční akce.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

„K zadržení uprchlého vězně vedla profesionální práce, týmová spolupráce a dávka odhodlání,“ popsala práci kolegů mluvčí policie Monika Kozumplíková.

Jednadvacetiletý muž, který byl odsouzený za majetkovou trestnou činnost, uprchl v polovině srpna po skončení své pracovní směny. Policisté prvosledové hlídky ze Zlína pak získali informaci, že se pohybuje na Zlínsku.

Několik dnů pak shromažďovali informace a podařilo se jim vypátrat jeho úkryt. Skrýval se v odstaveném nepojízdném autě u lesa mezi obcemi Velíková a Lukov.

Noční akce byla úspěšná

Na místo vyrazilo šest policistů, tedy prvosledová hlídka společně se dvěma hlídkami policistů z pohotovostního a eskortního oddělení. Museli si nejdříve stanovit perimetr, který bylo nutné prohledat, aby zaparkované vozidlo našli.

Postrach hledaných. Policista ve svém volnu chytá lupiče i uprchlé vězně

„Postupovali s maximální opatrností, protože nebylo jasné, zda vězeň není ozbrojený, a zároveň hrozilo, že se pokusí o další útěk,“ podotkla Kozumplíková.

„Po několika minutách vozidlo uviděli a okamžitě k němu vyběhli. Ačkoli se zdálo, že je prázdné, brzy si všimli pohybu uvnitř. Muž se skutečně ukrýval v zavazadlovém prostoru,“ doplnila.

Po několika výzvách policistů uprchlík vylezl z úkrytu. Po nezbytné administrativě ho předali zpět do výkonu trestu.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nejlepší pivnice se zahrádkou? Známe místa v centru Prahy, kde budete mít město na dlani

Kam jít v centru Prahy na zahrádku na pivo, aniž byste seděli metr od ostrůvku tramvaje? Poradíme, kde si vychutnat jedno orosené. Řada známých pivnic a hospod využívá v letní sezoně i venkovní...

Za oroseným půllitrem jen pár minut z Prahy! 11 pivovarů, co stojí za výlet

Za poznáním nových chutí, historií pivovarnictví nebo nasátím neopakovatelné atmosféry. Vydejte se prozkoumat, kde se vaří pivo. Nabízíme deset tipů na minipivovary ve Středočeském kraji, jako...

Zkratka ze Smíchova do Radlic se „vrátí“ už v roce 2027, nejprve povede pod zemí

Důležitý dopravní uzel se změní k nepoznání. Hned tři obří investice propojí individuální i veřejnou dopravu. Modernizace smíchovského nádraží přinese obří autobusový terminál, parkovací dům i...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nastává čas záletníků. V Liberci už stanice řeší první případy. A jinde jí budou brzy následovat

Každým rokem od poloviny srpna do poloviny září nastává čas, kde se dávají do pohybu hejna netopýrů, aby si našla nové úkryty. V této době se v některých lokalitách každým rokem opakují doslova...

Třicet stupňů na déčku. To není stav teploměru, ale sklon eskalátorového tunelu na trase D

Už aby to bylo, říkají si cestující v metru na trase C, když stanicí Pankrác vlaky jenom projíždějí. Na tom, kdy tady opět vystoupí i nastoupí, záleží i na těch, kteří přestup a celou trasu metra D...

Ve Vyškově se dočkali čapí rodinky, podívejte se na video z kroužkování

Dlouho zůstávalo čapí hnízdo vybudované na střeše budovy v areálu vyškovského zooparku osiřelé, deset let se v něm žádní ptáci neusadili. Své „nájemníky“ našlo až letos a z původní dvojice se...

28. srpna 2025  11:32,  aktualizováno  11:32

Nejvyšší soud zrušil rozsudek nad bývalým protikorupčním policistou Látem

Nejvyšší soud (NS) zrušil rozsudek nad bývalým protikorupčním policistou Jindřichem Látem. Podle obžaloby se dopustil podvodu, nyní je však trestní stíhání s...

28. srpna 2025  9:54,  aktualizováno  9:54

Výzkum NUDZ: Většina Čechů podporuje léčebné využití marihuany

Většina Čechů podporuje léčebné využití marihuany, k její legalizaci jsou zatím zdrženliví, ukázal výzkum Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) z konce...

28. srpna 2025  9:38,  aktualizováno  9:38

Na dálnici u Jaroměře vzplála cisterna převážející saze. Žár ji roztavil na kaši

Požár cisterny ve středu večer zablokoval 104. kilometr dálnice D11 směrem na Jaroměř. Vozidlo převážející saze vzplálo pravděpodobně kvůli závadě na pneumatice zadního kola. Hasiči požár po hodině...

27. srpna 2025  22:32,  aktualizováno  28.8 11:03

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pomoc pro firmu, která chce rozjet úzkokolejku. Hradec jí půjčí 20 milionů

Jindřichův Hradec poskytne půjčku 20 milionů korun společnosti Gepard Express, která peníze použije na uhrazení zbylé částky na nákup úzkokolejky. Rozhodli o tom ve středu v podvečer zastupitelé....

28. srpna 2025  11:02,  aktualizováno  11:02

Za modrou čárou. Placené parkoviště v Jihlavě se starými střepy zarůstá

Neudržovaná zeleň postupně zabírající parkovací místa. Dlouhé měsíce neuklizené velké množství střepů pod pneumatikami aut, občas i výkaly. Tak vypadá modře orámované parkoviště blízko centra...

28. srpna 2025  11:02,  aktualizováno  11:02

Ostuda u moderního stadionu zmizí. Začíná oprava pardubické Brány borců

Pardubická radnice ještě letos začne opravovat Bránu borců. Poničená památka hyzdí prostor mezi prvoligovým fotbalovým stadionem a Tyršovými sady. Radní v ní chtějí mít fanshop nebo kavárnu. Část...

28. srpna 2025  11:02,  aktualizováno  11:02

První fáze oprav Chleborádovy vily a Janáčkova domku v Brně vyjde na 88 mil. Kč

Stavebně-technické posouzení odhalilo u Chleborádovy vily a zahradního domku, v němž bydlel skladatel Leoš Janáček, poruchy na statice i závady na střechách...

28. srpna 2025  9:29,  aktualizováno  9:29

Pohřešovanou dívku z Počátek našli policisté na Jihlavsku, je v pořádku

Policie odvolala pátrání po třináctileté dívce, která se na začátku července nevrátila do zařízení pro mládež v Počátkách na Pelhřimovsku. Je v pořádku. Ve...

28. srpna 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

Lokálka v Českém středohoří ožije kulturou, dopravce provoz rozšíří

Vlaky na Švestkové dráze z Litoměřic do Mostu přivezou v pátek do Třebívlic návštěvníky festivalu v Českém středohoří. Fanoušci lokálky mohli vstupenky získat...

28. srpna 2025  9:17,  aktualizováno  9:17

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Proč se vyplatí investovat do servisu dřív, než se něco pokazí

28. srpna 2025

Rekonstruované školní kuchyně v Přerově postupně obnoví provoz

Rozsáhlá rekonstrukce dvou největších školních jídelen v ulici Kratochvílova a Trávník v Přerově je téměř hotová. Oprava, která je nejrozsáhlejší za poslední...

28. srpna 2025  9:10,  aktualizováno  9:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.