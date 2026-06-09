Víkend ve Velehradě nabídne turistiku i prohlídky klášterní zahrady

Druhý červnový víkend nabídne ve Velehradě na Uherskohradišťsku turistiku, prohlídky klášterní zahrady, ochutnávku vína a další program pro dospělé a děti. ČTK to sdělila ředitelka spolku Partnerství pro Velehrad Michaela Lužová. Významné moravské poutní místo bude na konci týdne hostit Víkend na Cyrilometodějské stezce i část programu tradičního Víkendu otevřených zahrad.
Značené cyrilometodějské trasy mají stovky kilometrů. Lákají k putování přírodní krajinou a poznávání stěžejních míst spjatých s velkomoravskou nebo cyrilometodějskou tradicí, Velehrad nevyjímaje, a to nejen v České republice, ale i v dalších evropských zemích. Ve dnech 12. až 14. června se Velehrad se sousedními Modrou a Starým Městem stanou dějištěm evropského projektu, který podporuje dostupnější a inkluzivnější turistiku.
Pořadatelé připravili tři okruhy různých náročností a doprovodný program. "Putovat tak může zdatný chodec stejně jako maminka s kočárkem nebo senior. Ukazujeme, že případná bariéra na cestě nemusí být překážkou v objevování Cyrilometodějské stezky," uvedla ředitelka Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje Martina Janochová.
Program víkendu tedy kombinuje delší poutní trasy s nenáročnými procházkami a aktivitami. Návštěvníci se mohou vydat například na komentované procházky cisterciáckou krajinou Velehradu, projít si naučnou stezku kolem Hájku nebo absolvovat workshop zaměřený na lesní mysl. Připraveny budou také prohlídky baziliky a jejího podzemí, varhanní koncert nebo zábava pro děti. Podrobnosti jsou na webu.
Velehradská klášterní zahrada se svou barokní a cisterciáckou minulostí se pak zapojí do celorepublikového Víkendu otevřených zahrad. Nabízí prostor pro ztišení, relaxaci a odpočinek. "Zájemci mohou v sobotu i neděli využít komentované prohlídky plné zajímavostí a navštívit nově opravenou kapli sv. Jana Nepomuckého," uvedla Petra Číhalová z Informačního centra Velehrad.
Nedělní odpoledne bude u velehradské baziliky patřit dětem. "Ty se mohou těšit na loutkové divadélko O Popelce v podání Dana Taraby, na které naváže zábavný program balónkový klaun. Milovníky dobrého vína potěší Wine festival u vinného sklepa Stojanov. Od 11:00 zde bude možné ochutnat na 40 lokálních vzorků, navštívit historické sklepení a užít si skvělou gastronomii z přistaveného food trucku," doplnila Lužová. Zahraje také živá hudba.