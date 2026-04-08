Na dotazy odpoví hned, nikdy nespí. AI starosta je od skutečného k nerozeznání

Petr Skácel
  15:42aktualizováno  15:42
Valašská obec Ratiboř s 1 800 obyvateli je první obcí v Česku, která má svého „AI starostu“. Jde o digitálního dvojníka starosty, v němž se propojuje hlasová a vizuální komunikace s prvky umělé inteligence. Občanům se věnuje a mluví s nimi nonstop.

Zobrazený je na video panelu, který je umístěný v místním informačním centru, a lidé s ním mohou mluvit o tématech souvisejících s životem v obci. Třeba o probíhajících opravách, plánovaných investicích či výši poplatků.

„Cílem projektu je rozšířit dostupnost služeb obecního úřadu, zvýšit komfort občanů při komunikaci s úřadem a současně přispět k efektivnějšímu výkonu samosprávy,“ uvedl starosta Ratiboře Martin Žabčík.

Valašská obec Ratiboř má jako první v Česku „AI starostu“. S občany mluví nonstop. Je to virtuální dvojník skutečného starosty Martina Žabčíka. (duben 2026)
„Vnímáme ho jako praktický příklad využití digitálních nástrojů v menší obci a možnou inspiraci pro další municipality,“ doplnil starosta.

„Věřím, že si lidé AI starostu oblíbí už jen proto, že bude k dispozici kdykoli během otevírací doby informačního centra a také nonstop přes telefon,“ řekl Žabčík. Brzy bude i v obecní mobilní aplikaci.

Odpovědi jsou přitom rychlé. Pokud někdo dotaz napíše, starostův „dvojník“ mu odpoví do půl sekundy, při otázce položené hlasem pak odpověď přijde do tří sekund.

Technologii vyvinula zlínská společnost AI Produkce ve spolupráci s firmou Digiregion. Nyní jedná s více než desítkou dalších obcí, které o novinku mají zájem.

„I malá vesnice může mít svého digitálního starostu, který odpoví občanům kdykoli na cokoli, a díky tomu samospráva získá více času na řešení složitějších úkolů,“ sdělil Martin Gazda, ředitel společnosti AI Produkce.

Digitální avatar, s nímž lze mluvit v reálném čase, může podle vývojářské firmy najít uplatnění v řadě dalších odvětví.

Virtuální pomocníci v administrativě

„Zastoupí recepci, zákaznickou podporu i firemního průvodce. Zdigitalizujeme kohokoli z firmy nebo vytvoříme virtuální postavu. Výhodou je, že vypadá a mluví jako člověk a pracuje nonstop,“ konstatoval Gazda.

Umělá inteligence je už dnes pro starosty běžný pomocník v řešení administrativní zátěže. Pomáhá sepsat tiskovou zprávu, spravovat sociální sítě, přepsat audiozáznam z jednání zastupitelstva nebo odpovědět na otázky obyvatel.

Velmi častý je chatbot, který s lidmi komunikuje na webu města či obce. Jde o první kontaktní místo, které zájemcům pomůže najít informace, nabídne kontakt na úředníka nebo je rovnou navede k vyřízení věci. Odpovědi doplňuje uvedením zdroje.

„Pokud se občan zeptá například na výši poplatku za odpad, dostane odpověď i s odkazem. Kliknutím na něj se dostane na příslušnou stránku na webu města,“ řekl kroměřížský starosta Tomáš Opatrný.

Tuto službu v kraji nabízejí také v Rožnově pod Radhoštěm, Uherském Brodě či Valašském Meziříčí. Tam v březnu spustili virtuální telefonní asistentku. Telefonní číslo 571 674 111 je lidem k dispozici 24 hodin denně a sedm dnů v týdnu.

„Pokud je nezbytné, aby se obrátili na konkrétního referenta nebo referentku, poskytne jim telefonní asistentka kontakt, který si mohou nechat zaslat formou SMS zprávy, nebo je v pracovní době rovnou přepojí na odpovědnou osobu,“ uvedl meziříčský starosta Robert Stržínek.

„Voicebot“ zároveň vyhledává informace přímo na webu města a dokáže odpovídat na dotazy.

„Díky tomu šetří čas klientům, kteří nemají například přístup k internetu či se jim nedaří požadovanou informaci dohledat jinak. Současně se mohou občané nechat přepojit také na spojovatelku,“ dodal Stržínek.

