Zobrazený je na video panelu, který je umístěný v místním informačním centru, a lidé s ním mohou mluvit o tématech souvisejících s životem v obci. Třeba o probíhajících opravách, plánovaných investicích či výši poplatků.
„Cílem projektu je rozšířit dostupnost služeb obecního úřadu, zvýšit komfort občanů při komunikaci s úřadem a současně přispět k efektivnějšímu výkonu samosprávy,“ uvedl starosta Ratiboře Martin Žabčík.
„Vnímáme ho jako praktický příklad využití digitálních nástrojů v menší obci a možnou inspiraci pro další municipality,“ doplnil starosta.
„Věřím, že si lidé AI starostu oblíbí už jen proto, že bude k dispozici kdykoli během otevírací doby informačního centra a také nonstop přes telefon,“ řekl Žabčík. Brzy bude i v obecní mobilní aplikaci.
Odpovědi jsou přitom rychlé. Pokud někdo dotaz napíše, starostův „dvojník“ mu odpoví do půl sekundy, při otázce položené hlasem pak odpověď přijde do tří sekund.
|
V Prosetíně nepotřebují kronikáře, zastoupí ho robot, který zvládne i kresby
Technologii vyvinula zlínská společnost AI Produkce ve spolupráci s firmou Digiregion. Nyní jedná s více než desítkou dalších obcí, které o novinku mají zájem.
„I malá vesnice může mít svého digitálního starostu, který odpoví občanům kdykoli na cokoli, a díky tomu samospráva získá více času na řešení složitějších úkolů,“ sdělil Martin Gazda, ředitel společnosti AI Produkce.
Digitální avatar, s nímž lze mluvit v reálném čase, může podle vývojářské firmy najít uplatnění v řadě dalších odvětví.
Virtuální pomocníci v administrativě
„Zastoupí recepci, zákaznickou podporu i firemního průvodce. Zdigitalizujeme kohokoli z firmy nebo vytvoříme virtuální postavu. Výhodou je, že vypadá a mluví jako člověk a pracuje nonstop,“ konstatoval Gazda.
Umělá inteligence je už dnes pro starosty běžný pomocník v řešení administrativní zátěže. Pomáhá sepsat tiskovou zprávu, spravovat sociální sítě, přepsat audiozáznam z jednání zastupitelstva nebo odpovědět na otázky obyvatel.
Velmi častý je chatbot, který s lidmi komunikuje na webu města či obce. Jde o první kontaktní místo, které zájemcům pomůže najít informace, nabídne kontakt na úředníka nebo je rovnou navede k vyřízení věci. Odpovědi doplňuje uvedením zdroje.
„Pokud se občan zeptá například na výši poplatku za odpad, dostane odpověď i s odkazem. Kliknutím na něj se dostane na příslušnou stránku na webu města,“ řekl kroměřížský starosta Tomáš Opatrný.
Tuto službu v kraji nabízejí také v Rožnově pod Radhoštěm, Uherském Brodě či Valašském Meziříčí. Tam v březnu spustili virtuální telefonní asistentku. Telefonní číslo 571 674 111 je lidem k dispozici 24 hodin denně a sedm dnů v týdnu.
„Pokud je nezbytné, aby se obrátili na konkrétního referenta nebo referentku, poskytne jim telefonní asistentka kontakt, který si mohou nechat zaslat formou SMS zprávy, nebo je v pracovní době rovnou přepojí na odpovědnou osobu,“ uvedl meziříčský starosta Robert Stržínek.
|
Doba si žádá pokrok. Čím dál víc radnic začíná využívat umělou inteligenci
„Voicebot“ zároveň vyhledává informace přímo na webu města a dokáže odpovídat na dotazy.
„Díky tomu šetří čas klientům, kteří nemají například přístup k internetu či se jim nedaří požadovanou informaci dohledat jinak. Současně se mohou občané nechat přepojit také na spojovatelku,“ dodal Stržínek.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz