Vítězné hnutí ANO chce ve Zlíně jednat o koalici, zatím je mimo vyjednávání

Hnutí ANO, které vyhrálo komunální volby ve Zlíně, se chce opět setkat s dalšími subjekty kvůli jednání o možné koalici. ANO je zatím mimo koaliční vyjednávání. O koalici jednají hnutí STAN a Zlín 21 a trojblok, který tvoří ODS, Společně pro Zlín a Zlín Srdcem a Piráti. Taková koalice by měla 29 mandátů v zastupitelstvu s 41 členy, další schůzku mají v neděli.
Lídr ANO Jiří Korec, který byl poslední dvě volební období primátorem, dnes jednal se zástupci STAN, chce pozvat i trojblok a hnutí Zlín 21. Korec to dnes řekl ČTK. Lídryně STAN Věra Stojar ČTK řekla, že v tuto chvíli nevidí důvod měnit jejich dosavadní postup. Vyjádření trojbloku a Zlín 21 ČTK zjišťuje.
Korec uvedl, že posledních 12 let byly koalice ve Zlíně vytvořené bez ohledu na politické značky. "Jednání probíhala takřka apoliticky s cílem rozvoje města ku prospěchu jeho občanů. Jako vítězové voleb chceme v této unikátní tradici pokračovat. Jednání zbylých politických subjektů stále nedopadla, protože na tuto tradici zatím nenavázaly. Proto se se všemi chceme znovu potkat, abychom společně vytvořili konstruktivní koalici, která bude pracovat pro občany Zlína a pokračovat v rozvoji města," uvedl Korec.
Končící koalice podle něj zahájila největší rozvoj města za posledních 30 let. "Za posledních šest let jsem jednal o změně v rozpočtovém určení daní a máme naději, že by se opravdu mohlo změnit. Naší motivací je, abychom naše zkušenosti ze započatých projektů přenesli do další koalice a práce kontinuálně pokračovaly a abychom díky nabytým kontaktům a vazbám co nejvíce zvýšili pravděpodobnost změny rozpočtového určení daní, protože to je ten největší klíč možného rozvoje města," uvedl Korec.
Cílem nových jednání je podle něj najít konstruktivní koalici pro rozvoj města. "Proto se chceme se všemi potkat a říci si, jaké jsou případné alternativní možnosti, kdyby aktuální jednání ztroskotala," uvedl primátor. V končícím volebním období městu vládla koalice ANO, ODS, lidovců a Pirátů. V opozici bylo hnutí Zlín 21, STAN a SPD.
Starostové přijali pozvání ANO k povolebnímu jednání. "Vyslechli jsme si jejich pohled na další vývoj a možné varianty spolupráce. Sdělili jsme, že v tuto chvíli nevidíme důvod měnit náš dosavadní postup. Jednání o koalici pokračují a předpokládáme, že se podaří dospět k dohodě o jejím složení," uvedla Stojar. Součástí dnešního setkání byla také diskuse o možnostech spolupráce na rozběhnutých projektech města v následujícím volebním období.
ANO získalo v zastupitelstvu deset mandátů. Druhý skončil STAN s devíti mandáty. Třetí Zlín 21 bude mít osm zastupitelů. Společně pro Zlín má pět mandátů, čtyři zastupitele bude mít ODS. Šestý byl Zlín Srdcem a Piráti se třemi mandáty. Sedmou příčku obsadilo SPD se dvěma zastupiteli. Hned po volbách o pravděpodobném základu budoucí koalice jednalo ANO s hnutím Zlín 21 a ODS. Do koalice však chtěly ještě přibrat další subjekt či subjekty, zmiňovaly lidovce a Piráty. Hnutí Zlín 21 však později vyjednávání ukončilo a následně vznikl trojblok. STAN vyzvalo k vytvoření koalice bez ANO.