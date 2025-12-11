Světoznámý malíř Lindauer proslul obrazy Maorů, maloval ale i ve Vizovicích

Milan Libiger
  16:12aktualizováno  16:12
Wikipedie píše o Bohumíru Lindauerovi jako o novozélandském malíři českého původu, který se proslavil portréty maorských náčelníků. Faktem je, že na sebe celosvětově upozornil působivými malbami původních obyvatel Nového Zélandu. Zanechal však po sobě také silnou tuzemskou stopu.
Obrazy Jana Bohumíra Lindauera zdobí kostel svatého Vavřince ve Vizovicích....

Obrazy Jana Bohumíra Lindauera zdobí kostel svatého Vavřince ve Vizovicích. Oltářní obraz svatého Vavřince (na snímku) jím však podepsaný není. (listopad 2025) | foto: Jan Salač, MAFRAMAFRA

Věž vizovického kostela svatého Vavřince prochází rekonstrukcí, protože má...
Obrazy Jana Bohumíra Lindauera zdobí kostel svatého Vavřince ve Vizovicích.
Novozélandský herec a režisér Julian Arahanga natáčel ve Valašských Kloboukách.
Novozélandský herec a režisér Julian Arahanga natáčel ve Valašských Kloboukách.
15 fotografií

Ačkoliv byl rodákem z Plzně, namaloval v 19. století náboženské nástěnné obrazy a fresky pro cyrilometodějskou kapli ve Valašských Kloboukách, kloboucký kostel i několik pláten pro tamní faru. Některé práce tvořil sám, na mnohých se podílel či mohl podílet jako malíř vídeňského ateliéru Karla Hemmerleina.

Ostatně před pár lety o něm ve Valašských Kloboukách natáčela dokumentární film hvězda kdysi slavného filmu Matrix, herec a filmař Julian Arahanga z Nového Zélandu.

Už delší dobu se také vědělo, že jsou Lindauerova díla ve Vizovicích, v tamním kostele svatého Vavřince a faře. První už prošla restaurátorskými zásahy, u některých se ale obtížně prokazuje pravost, protože nejsou podepsaná. Nicméně i tak jde o jednu ze dvou největších koncentrací Lindauerových děl na Moravě.

Maloval na plátno, stěnu, dřevo i kov

Už dříve byl zrestaurován obraz svatého Aloise, který je autorem signovaný. Nedávno byly dokončeny práce na oltářním obraze svatého Vavřince, který ale není Lindauerem podepsaný.

Dalšími už jím signovanými díly jsou nástěnné malby v kostele zobrazující svaté Petra a Pavla a Poslední večeře Páně a malby na kazatelně. Lindauer může být také autorem maleb na korouhvích, případně maleb na plátně vsazených do dřevěného zábradlí balkonů po stranách lodi kostela.

Hvězda z filmu Matrix točila ve Valašských Kloboukách dokument

„Původně jsme netušili, kolik toho tady vytvořil, až teď to vypadá, že snad polovinu kostela. Maloval na plátno, stěnu, dřevo i kov. Objevili jsme velkou zašlou slávu. Jde o ucelený soubor děl,“ těší technického administrátora Děkanátu Vizovice Petra Červenku.

Bohumír Lindauer

  • Světoznámý malíř se narodil v roce 1839 v Plzni, zemřel ve Woodvillu na Novém Zélandu v roce 1926. Proslavil se zejména svojí zahraniční tvorbou.
  • Studoval malířství ve Vídni, pak se vrátil do Plzně a cestoval po českých zemích, Polsku či Rusku. Působil také ve Valašských Kloboukách a ve Vizovicích, kde zanechal výrazné malířské stopy.
  • Před nástupem do armády odjel v roce 1873 parníkem na Nový Zéland, kde maloval především maorské náčelníky. Vytvořil rozsáhlou sbírku portrétů domorodců, kterou se dnes chlubí Galerie umění v Aucklandu, kde má Lindauer i pomník.
  • Před jedenácti lety natáčel ve Valašských Kloboukách o Lindauerovi dokument Julian Sonny Arahanga, novozélandský herec a režisér maorského původu, který se proslavil rolí Apoca ve sci-fi filmu Matrix.

Obraz svatého Aloise z Gonzagy prošel restaurováním jako první v roce 2020. Dlouhá léta byl uložen v depozitáři fary. Zvláštní je v tom, že na plátno bylo malováno oboustranně.

„Jsou na něm dvě malby, z líce i rubu: jedna je z 18. a druhá z 19. století, což je dílo pana Lindauera. Autor druhého díla je neznámý,“ přiblížil Červenka.

Svatý Alois je vyobrazený se zkříženýma rukama na prsou a zbožným pohledem vzhůru. Na druhé straně plátna sedí na koni svatý Jiří s kopím, které zaráží do hrdla draka.

„Autor chtěl malovat, ale asi mu scházely finanční prostředky, což se tehdy dělo poměrně často. Vzal tedy nikým nesignovaný obraz, otočil ho, zapravil na něm díry a začal tvořit,“ sdělila tehdejší studentka restaurování Eliška Miklovičová, která obraz restaurovala v roce 2020 v rámci své diplomové práce.

Nejdříve musela z jeho povrchu odstranit tmavý lak, pod nímž byla postava světce málo zřetelná. Plátno bylo navíc na dvou místech proděravělé. Na vyspravení použil malíř části novin. „Když ale malíř umí, je vlastně jedno, na co maluje,“ poznamenala Miklovičová.

Podpis v azbuce

O autorství tohoto díla není pochyb, protože se Lindauer podepsal. Ovšem zvláštností je, že azbukou. Malíř část svého života, než odplul na Nový Zéland, procestoval. Navštívil Polsko i Rusko. Takže obraz mohl být určený pro cizí trhy.

Gottfried Lindauer, Kamariera Te Hau Takiri Wharepapa, olej na plátně, 1895

Ovšem azbukou je podepsaná také freska Poslední večeře Páně v kostele. Podle historika Petra Odehnala z muzea ve Valašských Kloboukách půjde spíše o spojitost se svatými věrozvěsty Cyrilem a Metodějem, azbuka je totiž hodně podobná cyrilici.

„Bude to nejspíše odkaz na cyrilometodějskou myšlenku. Tehdy jí byla společnost hodně ovlivněná. Stávalo se, že když se narodila dvojčata, dostala jméno Cyril a Metoděj,“ přiblížil Odehnal, který se o Lindauerovo dílo dlouhodobě zajímá.

Český malíř Lindauer se stal mezi potetovanými Maory ikonou

„Ve Valašských Kloboukách Bohumír Lindauer s kolegou z Hemerleinovy dílny zobrazil svaté Petra a Pavla jako předchůdce Cyrila a Metoděje, odkazuje to k počátkům křesťanství,“ míní Odehnal.

Plátno svatého Aloise bylo v novém rámu uloženo do depozitáře. Nyní farnost uvažuje o jeho vystavení v rámci zpřístupnění opravované kostelní věže během druhé poloviny příštího roku.

Obraz svatého Vavřince

Velký oltářní obraz svatého Vavřince, který má rozměry přibližně dva krát čtyři metry, prošel restaurováním letos. Nejdříve z něho bylo třeba odstranit nečistoty a ztmavlý lak, načež se ukázala původní živá barevnost obrazu. Pak byl rám ošetřený proti působení dřevokazného hmyzu, plátno znovu napnuto, místy vytmeleno, zaretušováno a jeho povrch opatřený ochranným lakem. Teď čeká na instalaci.

Obrazy ve Vizovicích jsou velmi vzácné

Když se před lety zabýval díly Bohumíra Lindauera ve Valašských Kloboukách, vypadalo to, že by jich tam mohlo být až 50. Nakonec to ale bylo mnohem méně. Podobné to může být podle Petra Odehnala, historika valašskoklobouckého muzea, také ve Vizovicích. „Nejdříve jsme mu přisuzovali autorství zhruba padesáti věcí, pak to šlo prudce dolů. Jisté jsou dnes jenom čtyři. Jsou to díla, která jsou podepsaná,“ přiblížil Odehnal, který je znalcem díla Bohumíra Lindauera.

Jak moc je známý fakt, že Lindauerova díla jsou také ve Vizovicích?
Na Wikipedii se o tom člověk nedočte... Pravdou je, že se Lindauerovou tvorbou dlouho nikdo nezabýval. Zájem odstartovalo to, že se v 60. letech restaurovaly Lindauerovy obrazy pro kapli svatých Cyrila a Metoděje ve Valašských Kloboukách. Odehrálo se to při 1 000. výročí příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Od té doby je mezi odbornou veřejností známé, že jsou jeho díla také ve Vizovicích.

Co se dělo pak?
V roce 2001 jsme uspořádali Lindauerovu výstavu v muzeu ve Valašských Kloboukách, kde jsme představili jeho tvorbu i s ohledem na Nový Zéland. V roce 2014 k nám přijel natáčet Julian Arahanga a připravovala se také velká výstava pro Plzeň, která byla v roce 2015 Evropským hlavním městem kultury. Město si vypůjčilo 50 obrazů z Nového Zélandu a Lindauerova výstava byla nejnavštěvovanější akcí roku. V té době jsem napsal dvě studie, které se týkají jeho děl na valašskokloboucké faře, v kostele a valašskokloboucké cyrilometodějské kaple. Ty se staly podkladem i pro velkou monografii o Lindauerovi, vydanou k plzeňské výstavě.

Jak vnímáte situaci ve Vizovicích?
Trochu mi to zavání lindauerovskou mánií, kterou si Klobouky prožily v 60. letech. Nesmí se mu zase přisuzovat úplně všechno. Kromě jednotného konceptu a stylu by to chtělo prověřit celkem bohatý archivní fond vizovické fary, kde by ke všem obrazům mohly být účty, objednávky. Chtělo by do toho zapojit historika a zpřesnit. Děkan Bartoš se o Lindauerově práci určitě zmiňoval ve svých dopisech. Když je obraz podepsaný, je to výborná věc. A když jsou k němu i archivní doklady, je to ještě lepší.

Jak hodnotíte to, co se už ve Vizovicích prokázat podařilo? Je to velmi vzácné. Na území České republiky jsou kromě deseti prací, které jsou v Západočeské galerii v Plzni, další práce už jenom ve Valašských Kloboukách a ve Vizovicích. Nějaké by snad ještě mohly být ve Šternberku, ale nevím o tom, že by je ověřovali historici.

Víme, kdy Lindauer ve Vizovicích pobýval?
Muselo to být mezi lety 1865 a 1873, kdy odjíždí na Nový Zéland. V tomto časovém rozmezí se pohyboval na různých místech podle toho, kde měl právě práci. Z Nového Zélandu podnikl ještě tři cesty do Evropy. Máme z ní například pohlednice a všechny mají slušný itinerář a popis. Jestli by při nich strávil jeden dva měsíce ve Vizovicích nebo ve Valašských Kloboukách, by se vědělo.

Impozantní oltářní obraz, jehož dominantou je svatý Vavřinec, kolem něhož jsou andělé a na vše shora shlíží Bůh symbolizovaný Božím okem, sundávalo z oltáře 12 lidí. Navíc svatostánek zakrýval jeho spodní část, takže jeden z andělů nebyl vidět.

Na tomto obraze Lindauerův podpis schází a je na něm pouze druhotná signatura Macek, což mohl být někdo, kdo obraz opravoval. Restaurátorky si myslí, že i v tomto případě jde o práci Lindauera.

„Jeho poznávacím znamením, což je vidět i na tomto obraze, jsou ruce, které zobrazuje tak, že prostředníček a prsteníček jsou u sebe. Možná je to jeho vepsaná signatura,“ uvažuje restaurátorka Monika Wolfová, která na záchraně obrazu pracovala.

Ovšem historické prameny tuto možnost zpochybňují. Děkan Jan Bartoš se po svém příchodu do Vizovic v roce 1865 zaměřil na obnovu kostela, včetně jeho výzdoby. Dříve působil jako kaplan ve Valašských Kloboukách, kde se rozhodující měrou zasloužil o výstavbu kaple svatých Cyrila a Metoděje, postavené v letech 1863 a 1864. Byl velkým ctitelem cyrilometodějské myšlenky.

V Lindauerově monografii píší její autoři Roman Musil a Aleš Filip o tom, že obraz svého Vavřince koupil v roce 1872 na výstavě v Paříži za 12 tisíc zlatých. A vzhledem k tomu, že Lindauer ve Vizovicích působil, je málo pravděpodobné, že by Bartoš jeho obraz kupoval draze v Paříži.

Publikace cituje také část životopisu děkana Bartoše: „Na jeho faře býval po celé týdny hostem akad. malíř Bohumír Lindauer... Portrétoval tu třikráte svého hostitele a jednou také jeho bratra Leopolda... Mimo to provedl podle fotografie obraz jejich zemřelé sestry Johanky.“

Autorství s otazníkem

Pokud některé malby mají Lindauerův „rukopis“ a nejsou podepsané, nemusí být automaticky jeho. Působil totiž v dílně vídeňského malíře Karla Hemmerleina a ta dodávala, díky Bartošovu úsilí každoročně, svá díla i do Valašských Klobouků. Lindauer se na nich mohl podílet, ovšem výhradním autorem většinou není.

Lindauer je ale téměř jistě autorem tří nástěnných maleb v presbytáři vizovického kostela: svatých Petra a Pavla, kteří jsou dnes schovaní za lešením, neboť rekonstrukcí prochází oltář kostela, a také Poslední večeře, která je jediná z trojice signovaná azbukou.

„Toto dílo je podle našich odhadů asi největším v České republice, které namaloval na stěnu. Mnoho takových maleb se nedochovalo,“ upozornil Červenka.

Při opakovaných přemalbách kostela se do Lindauerových maleb nikdo neodvážil výrazněji zasáhnout. Také je čeká restaurování.

Další vizovická díla Bohumíra Lindauera jsou na plechových plátech, připevněných ke kazatelně. Jde o figurální motivy apoštolů.

„Vypadá to, že namaloval i čtyři korouhve, které jsou už v horším stavu, ale dají se zachránit. Uloženy jsou v kostelním depozitu. Také na nich jsou postavy, většinou svatých,“ nastínil Červenka.

Lindauerovo autorství je podle něho ve hře také v případě maleb na plátně vsazených do dřevěného zábradlí balkonů po stranách lodi.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Vánoční strom na kruháči na pražském Žižkově. Gerilová akce místních se proměnila v oficiální výzdobu

Vánoční strom uprostřed kruhového objezdu u Nákladového nádraží Žižkov. Tento...

Děkuji touto cestou neznámému, který nám opět ozdobil kruháč Ambrožova/Šrámkové krásným vánočním stromkem, napsal do facebookové skupiny Praha 3 Žižkov - Mí(ě)sto, kde žijeme Bohuslav Rejda. Radnice...

Pražané rozhodli: Oblíbeným místem v MHD je také „záchod“. Proč ho cestující milují?

Čtenáři Metra jsou v MHD milovníci jednosedadel. Nejraději na nich odpočívají v...

Pohodlí, prostor, soukromí, otočení v prostoru prostředku hromadné dopravy, ale i výhled. To vše jsou aspekty, podle kterých si dle pražských dopravců vybírají Pražané v MHD svá oblíbená místa k...

Kde mají nejlevnější burger? Porovnali jsme pět největších fastfoodů v Česku

Five Guys burger

Už za pár dní rozvíří vody českého fastfoodového rybníčku příchod nového, dlouhé měsíce očekávaného člena. Americký Five Guys však milovníky cenově dostupné stravy příliš nepotěší, mezi pěticí...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku

Vladko Dobrovodský

Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž přesně 20 let od chvíle, kdy se vítězem první velké české reality show VyVolení stal Vladko...

Cestující mezi Prahou a Středočeským krajem ušetří. Praha sníží počet tarifních pásem

Vlakové spoje PID

Od 1. ledna čeká cestující změna v tarifu PID. Území Prahy se nově bude počítat jako tři pásma místo současných čtyř. Lidé, kteří jezdí do Prahy bez předplatního kuponu, tak ušetří za jedno pásmo....

Plzeň chce investovat 5,2 mld. Kč, meziročně o 16 pct více proti letošnímu plánu

ilustrační snímek

Plzeň plánuje v příštím roce investovat 5,2 miliardy korun, o 16 procent více proti letošnímu plánu. Rekordní suma půjde na stovku větších i menších projektů a...

11. prosince 2025  18:49,  aktualizováno  18:49

Sokolov má novou starostku, poslankyně Oulehlová nahradila hejtmana Kubise

ilustrační snímek

Hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis dnes rezignoval na funkci starosty Sokolova, v čele města ho nahradila poslankyně Renata Oulehlová (oba ANO), která byla...

11. prosince 2025  18:26,  aktualizováno  18:26

Cenu města Kroměříže pro letošní rok získá pianista a pedagog Boris Krajný

ilustrační snímek

Cenu města Kroměříže pro letošní rok získá osmdesátiletý pianista a pedagog Boris Krajný. O jejím udělení dnes v tajné volbě rozhodli městští zastupitelé. V...

11. prosince 2025  18:07,  aktualizováno  18:07

Cenu města Kroměříže pro letošní rok získá pianista a pedagog Boris Krajný

ilustrační snímek

Cenu města Kroměříže pro letošní rok získá osmdesátiletý pianista a pedagog Boris Krajný. O jejím udělení dnes v tajné volbě rozhodli městští zastupitelé. V...

11. prosince 2025  18:03,  aktualizováno  18:07

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ucpaná Praha, zaseknuté stavby. Pospíšil a Hřib opustili vedení města

Jiří Pospíšil a Zděněk Hřib

Pražský náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti) ve čtvrtek rezignoval na svou funkci. Stejné rozhodnutí učinil také jeho radní kolega Jiří Pospíšil (TOP 09). Zastupitelé místo nich zvolili...

11. prosince 2025  9:02,  aktualizováno  19:21

Beroun rozšířil síť sdílených elektrokol o dvě nové stanice

ilustrační snímek

Beroun rozšířil síť sdílených elektrokol o dvě nové stanice, celkově jich je tak ve městě 19. Nová stanoviště vznikla na Jarově v Hlavní ulici a u Medicentra,...

11. prosince 2025  17:38,  aktualizováno  17:38

Biatlon v Hochfilzenu 2025: V kolik startují čeští biatlonisté a kde je sledovat?

Lucie Charvátová na svém úseku ve štafetě na 4×6 km.

V rakouském Hochfilzenu pokračuje SP v biatlonu. Biatlonisty čekají sprinty, stíhací závody a štafety. Podívejte se, kdy čeští závodníci pojedou a jaké zaznamenali výsledky.

11. prosince 2025

Slovácké muzeum v Uh. Hradišti vystavuje kostýmy a návrhy kostýmů Oldřicha Rédy

SlovĂˇckĂ© muzeum v Uh. HradiĹˇti vystavuje kostĂ˝my a nĂˇvrhy kostĂ˝mĹŻ OldĹ™icha RĂ©dy

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti vystavuje ode dneška kostýmy a návrhy kostýmů Oldřicha Rédy (1942–2022). Tvorbu českého kostýmního a scénického výtvarníka...

11. prosince 2025  17:11,  aktualizováno  17:11

Panathinaikos – Plzeň živě: Kde sledovat zápas Evropské ligy v TV a online

Hráči Viktorie Plzeň se radují po gólu Rafiua Durosinmiho v 82. minutě utkání...

Plzeň čeká další duel ligové fáze Evropské ligy na hřišti Panathinaikosu Athény. Viktoria drží sérii pěti zápasů bez porážky a v Řecku bude chtít potvrdit výbornou formu. Kde sledovat utkání...

11. prosince 2025  18:36

Universitatea Craiova – Sparta Praha: Kde sledovat zápas Konferenční ligy v TV a online

Samuel Šimek (Pardubice) a Jan Kuchta ze Sparty (vpravo) bojují o míč.

Spartu čeká ve čtvrtek náročný duel na půdě rumunského týmu Universitatea Craiova v rámci 5. kola Konferenční ligy. Kde zápas sledovat živě v televizi nebo online?

11. prosince 2025  18:35

Litoměřice budou hospodařit s přebytkem 13 milionů korun, investují do oprav

ilustrační snímek

Litoměřice budou v příštím roce hospodařit s příjmy 817 milionů korun a výdaji 804 milionů korun. Investice míří do oprav ulic, budování sběrného dvora,...

11. prosince 2025  16:54,  aktualizováno  16:54

Zásah v olomoucké fakultní nemocnici. Policii zajímá dokumentace jedné z klinik

Pohled na budovu A olomoucké fakultní nemocnice, v níž mimo jiné sídlí oddělení...

Policie ve čtvrtek zasahovala ve Fakultní nemocnici Olomouc. Evropský žalobce řekl, že jde o podezření na poškození finančních zájmů Evropské unie. V archivu si kriminalisté vyžádali dokumentaci k...

11. prosince 2025  17:52,  aktualizováno  17:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.