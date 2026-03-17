Vizovice na Zlínsku rekonstruují koupaliště u sokolovny, které roky chátralo

Vizovice na Zlínsku opravují koupaliště u sokolovny. Práce začaly loni v létě, hotovo bude před letošní letní sezonou. Otevření areálu je plánované na polovinu června, řekl dnes ČTK zástupce radnice Jiří Žůrek. Rekonstrukce bude město stát 38 milionů korun, jde o jednu z největších investic loňského a letošního roku.
Koupaliště bylo nevyužívané přibližně 20 let a areál chátral. Rekonstrukce se chystala dříve, ale kvůli covidové pandemii ji radnice odložila.
Do železobetonové vany vložili stavbaři nový nerezový bazén. Rozdělený je na tři části, plaveckou, relaxační a neplaveckou. "Při plánování rekonstrukce koupaliště se myslelo samozřejmě i na děti. Nebudou tedy chybět zajímavé vodní herní prvky - dvě různě velké skluzavky a stříkající zvířátko, chrliče, houpací záliv, vzduchová lavice a vodní ježek," uvedla starostka Silvie Dolanská (nez.).
Součástí stavby jsou bazénové technologie včetně úpravny vody, akumulační nádrže a čerpadel. Počítá se s upravenými plochami kolem bazénu, přístupovými cestami s nerezovými brodítky a dalšími zpevněnými plochami v areálu. Součástí projektu je i rekonstrukce a přístavba šaten a hygienického zařízení. V nové budově bude stanoviště plavčíka, převlékárna s uzamykatelnými skříňkami, bufet a kryté posezení.