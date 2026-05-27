Vizovice otevřou v sobotu cyklostezku po Baťově nedokončené dráze

Vizovice na Zlínsku otevřou v sobotu 30. května novou cyklostezku po Baťově nedokončené dráze. Jde o železnici, kterou navrhnul Tomáš Baťa, měla propojit Vizovice s Valašskou Polankou, stavět se začala v roce 1934. Práce však přerušila druhá světová válka a stavba nebyla dokončena. V krajině zůstaly náspy, tunely, mosty či propustky, chodí se po nich pěšky či jezdí na kole. Cyklostezka po nedokončené dráze je dlouhá 2,2 kilometru, stála 18 milionů korun, řekl dnes ČTK zástupce radnice Jiří Žůrek. Stavěla se v roce 2024, následoval roční zkušební provoz.
Úsek cyklostezky, který se bude v sobotu otevírat, začíná u sídliště Štěpská a končí na hranici katastru Vizovic a Lutoniny. Město na stavbu dostalo evropskou dotaci 14,7 milionu korun a dotaci Zlínského kraje 1,7 milionu korun. Připravuje se druhá etapa, další úsek směrem na Zlín od sídliště Štěpská po areál likérky Rudolf Jelínek. Podle plánu na ni naváže další část, která povede po hranici katastru Vizovic a Zádveřic - Rakové. V plánu je propojení vizovické cyklostezky s úseky v dalších obcích Mikroregionu Vizovicko.
Stezka po Baťově nedokončené dráze je podle města výjimečná historickým kontextem. "Návštěvník projíždí místy spojenými s vizemi a plány Tomáše Bati, které do života uvedl jeho bratr Jan Antonín Baťa. Člověk si až na místě uvědomí, jak ohromné lidské úsilí muselo být vynaloženo na terénní práce náspů a zářezů budované dráhy," uvedla regionální manažerka cestovního ruchu Veronika Petrášová.
Sobotní akci doplní spanilá jízda historických kol, ke které se může připojit i veřejnost. Trasa povede po úseku nově vybudované cyklostezky se zastávkou u altánu v místní části Manství, kde bude doprovodný program.
Po odjezdu spanilé jízdy bude následovat komentovaná procházka, která začne ve Slušovské ulici u nástěnné malby zastávky Vizovice-město. "Provede zájemce úsekem nedostavěné Baťovy dráhy s patrnými zbytky původních technických prvků. Návštěvníci se cestou dozvědí o historii budování dráhy, a to od prvotní myšlenky až po samotnou realizaci ... na trase bude připravena instalace historických fotografií. V případě nepříznivého počasí bude procházka nahrazena přednáškou v kinokavárně Kulturního centra Vizovice," uvedla Petrášová. Vznikla také naučná tabule, která přiblíží budování železničního spojení na Slovensko. Nebudou chybět dobové fotografie a QR kód odkazující na turistický portál dovizovic.cz.