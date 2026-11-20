Město Vizovice vydalo knihu o historii tamního ochotnického divadla od prvních doložených představení v 19. století až po současnost. Autorkou je Kateřina Fitzová. Kniha Po stopách vizovických ochotníků: Divadelní putování od 19. století po současnost bude představena v sobotu 21. listopadu při akci Den s divadlem, která na jeden den promění celé Vizovice v divadelní scénu. ČTK to sdělila vedoucí Kulturního centra Vizovice Martina Dozbabová.
"Vznik knihy je výsledkem dlouhodobého zájmu autorky o historii místního ochotnického divadla. Počátky jejího bádání přitom sahají až do let 1994–1996, kdy Kateřina Fitzová zpracovala toto téma ve své diplomové práci," uvedla Dozbabová. Fitzová na svou diplomovou práci navázala po bádání v historických pramenech, studiu archivních materiálů a shromažďování dobových fotografií, dokumentů a dalších svědectví.
Kniha přibližuje vývoj ochotnického divadla i jeho osobnosti. "Připomíná generace lidí, pro něž divadlo nebylo jen koníčkem, ale také radostí, společným zájmem a důležitou součástí kulturního života Vizovic. Je zároveň poděkováním všem, kteří mu věnovali svůj čas, energii a nadšení a pomáhali utvářet kulturní podobu našeho města," uvedla Dozbabová.
Hraní amatérského divadla v Česku se loni dostalo na seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO. I v současnosti je tato tradice živá, v amatérských souborech se angažuje na 100.000 lidí. "Vizovice k místům s dlouhou ochotnickou historií bezpochyby patří, místní divadelní tradice zde trvá více než 160 let," uvedla Dozbabová. Ve městě dosud působí ochotnický soubor DNO (Divadlo nahodilých ochotníků).
Sobotní program spojený s uvedením knihy nabídne také dopolední pohádková představení v sále základní školy, odpolední karneval na Sokolovně i večerní vzpomínkové revuální pásmo Jak se dělá divadlo ve Vizovicích. Při večerním programu v Kulturním centru Vizovice bude kniha představena.