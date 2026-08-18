Vizovické Trnkobraní nabídne kromě hudebního programu akce po celém městě

Festival Vizovické Trnkobraní ve Vizovicích na Zlínsku nabídne kromě vystoupení kapel a tradiční soutěže v pojídání švestkových knedlíků i program po celém městě. Jeho součástí bude řemeslný jarmark s vařením povidel, zdobením perníčků i živou muzikou, připravené jsou dílny věnované výrobě vizovického pečiva a figurek ze sušeného ovoce, minifarma hospodářských zvířat či komentované prohlídky památek. ČTK to dnes sdělila mluvčí festivalu Martina Žáčková. Vizovické Trnkobraní se bude konat 57. rokem, potrvá od pátku do neděle.
"Vizovické Trnkobraní je oslavou trnek ve všech podobách a hudebním festivalem pro celou rodinu, při přípravě jsme proto opět pamatovali na fanoušky všeho věku a žánrů. Hlavními hvězdami pátečního a sobotního večera budou legendy Olympic a Tři sestry, v průběhu víkendu v areálu likérky Rudolf Jelínek vystoupí i No Name, Xindl X, Support Lesbiens, Premier, Fleret se Zuzanou Šulákovou, Vlasta Redl nebo Objev roku ankety Český slavík Renne Dang," uvedl spolupořadatel Michal Žáček z Agentury Velryba.
Velká cena Vizovic v pojídání trnkových knedlíků bude v neděli, kdy je vstup na festival zdarma. Trnkobraní nabídne i soutěže Vynes trnku do oblak a pojídání valašských frgálů. Nebudou chybět ani ochutnávky pálenek a exkurze do výroby slivovice.
Spolupořadatelem festivalu je město, na hlavní program v areálu likérky naváží akce po celém městě. "Vizovické Trnkobraní je pro naše město výjimečnou událostí, která propojuje tradice, kulturu, gastronomii i zábavu. Těší mě, že v jeho průběhu doslova ožívají celé Vizovice," uvedla starostka Silvie Dolanská (nestr.).
Připraveny budou okružní jízdy Trnkovláčkem i Trnkobusem a Trnkopas, který je letos nově i v dětské verzi. S Trnkopasem mohou návštěvníci poznat firmy a různá místa, ochutnávat lokální produkty, sbírat razítka a zařadit se do slosování o ceny. Podívají se například do areálu výrobce modulárních systémů Koma Modular, muzea africké kultury, na kozí farmu, do čokoládovny či rybárny.
"Doprovodný program jsme připravili tak, aby si na své přišly všechny generace. Chceme návštěvníky motivovat, aby Vizovice opravdu poznali všemi smysly, proto se držíme sloganu doprovodného programu – okoštujte Vizovice. Věříme, že právě propojení festivalové atmosféry s autentickým prostředím Vizovic dělá Trnkobraní výjimečným," uvedla vedoucí Kulturního centra Vizovice Martina Dozbabová.