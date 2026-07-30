Vlak srazil dnes dopoledne ve Zlíně člověka, provoz na trati stojí

Vlak srazil dnes dopoledne ve Zlíně člověka. ČTK to řekla policejní mluvčí Monika Kozumplíková. Informace o zdravotním stavu sraženého dosud neměla. Provoz na železniční trati mezi stanicí Zlín střed a Lípou na Zlínsku je po nehodě zastavený, zajištěna je náhradní autobusová doprava, uvedly na webu České dráhy. Správa železnic odhadla, že by omezení mohlo skončit okolo 11:30.
Nehoda se podle policejní mluvčí stala přibližně v 9:30 poblíž prodejny Lidl, která stojí nedaleko Krajské nemocnice T. Bati. "Zatím k ní nemám bližší informace," uvedla k havárii Kozumplíková. Jednokolejná regionální trať číslo 331, která Zlínem prochází, spojuje Otrokovice a Vizovice na Zlínsku.