Vlak srazil mezi Starým Městem a Nedakonicemi člověka, provoz je částeně obnoven

Vlak dnes večer srazil na trati mezi Starým Městem a Nedakonicemi na Uherskohradišťsku člověka. S největší pravděpodobností podlehl svým zraněním, řekla ČTK policejní mluvčí Monika Kozumplíková. Podrobnosti zatím známé nejsou. Neštěstí se stalo před 19:00, provoz na trati byl přerušen a zavedena byla náhradní autobusová doprava. Kolem 20:00 byl provoz obnoven po jedné ze svou kolejí, vyplývá z webu Českých drah.
"Nákladní vlak jedoucí od Starého Města do Nedakonic u obce Kostelany nad Moravou srazil osobu," uvedla mluvčí.
Dvoukolejná elektrizovaná celostátní trať číslo 330 je součástí druhého koridoru. Z Přerova vede přes Hulín na Kroměřížsku, Otrokovice na Zlínsku, Staré Město na Uherskohradišťsku, Moravský Písek a Rohatec na Hodonínsku a Hodonín do Břeclavi.